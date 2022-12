Donderdag werd bekendgemaakt dat de Formule 1 ook in 2024 en 2025 naar Circuit Zandvoort reist. De Dutch Grand Prix is binnen een mum van tijd uitgegroeid tot een van de populairste races op de F1-kalender. Niet alleen bij de fans, maar ook bij de coureurs. Formule 1 CEO Stefano Domenicali is in zijn nopjes met de contractverlenging. De Italiaan stelt dat de race voor een hoop energie zorgt.

"De Grand Prix van Nederland heeft zich snel op de kalender gevestigd als favoriet van de fans en brengt elk jaar ongelooflijk veel energie en een geweldige beleving", laat de F1 CEO weten. "De uitverkochte Grands Prix van de afgelopen twee jaar hebben de lat hoger gelegd op het gebied van organisatie, entertainment en duurzaamheid, en we zijn verheugd onze relatie met hen te verlengen. Er is een enorme vraag naar F1-races, dus het is een bewijs van wat het team heeft gedaan om Zandvoort tot 2025 op de kalender te krijgen.”

Dat de Dutch Grand Prix populair is, blijkt uit de verkoopcijfers. Alle kaarten voor de race in 2023 zijn inmiddels verkocht. De organisatie meldt dat het in totaal anderhalf miljoen ticketaanvragen kreeg. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, kijkt uit naar de komende Grands Prix en stelt dat de organisatie graag het F1-evenement van de toekomst wil neerzetten. "Met geweldige races waarin de Nederlandse fans nu kunnen genieten van maar liefst twee Nederlandse coureurs in de hoogste klasse van de autosport. We bieden natuurlijk weer een uitgebreid en verrassend entertainmentprogramma waarmee we inzetten op het creëren van een ultimate race festival. De wereld willen we weer laten ervaren hoe wij als Nederland een oranje-evenement organiseren", aldus Lammers, die trots is op de Dutch Grand Prix. "Het is uniek dat we op de kalender staan met wereldsteden als Las Vegas, Monaco en São Paulo. En, zoals we dat intern zeggen, zijn we ‘Ready for Tomorrow'. We moeten en willen het F1-evenement van de toekomst neerzetten, dat is niet per se groter maar wel beter, intenser, meer beleving, duurzamer en inclusiever."

Formule 1-fans die naast een kaartje voor volgend jaar hebben gegrepen, krijgen als eerste de kans om een ticket voor de editie van 2024 te scoren.