Eindrapport Ferrari: Geweldige ommekeer met auto, uitvoering ondermaats

Het Formule 1-seizoen van Ferrari

Rapportcijfer: 7,2

"De beste Ferrari ooit gemaakt, is de volgende." Het is één van de gevleugelde uitspraken van Enzo Ferrari. In de Formule 1 leek die vlieger echter niet meer op te gaan. In de voorbije jaren moesten de tifosi vooral op hun tanden bijten en lijdzaam toekijken. De beste dagen leken na de glorietijd met Michael Schumacher wel vervlogen. In 2020 en 2021 was de wereldtitel zelfs extreem ver weg, maar in Maranello is op de burelen een meerjarenplan uitgetekend om iets van de oude glans terug te krijgen. Voor 2021 luidde het devies om dat jaar zo snel mogelijk op te geven en alles op het nieuwe reglement te zetten. Voor 2022 stond genoteerd dat de Scuderia weer competitief moest zijn. Met de feestdagen in zicht valt te concluderen dat Ferrari die doelstelling in ieder geval heeft behaald.

Begin dit jaar bleek Ferrari de zaakjes namelijk uitstekend voor elkaar te hebben. Toen de rode brigade tijdens de wintertest een goede indruk achterliet, luidde de vraag bij iedereen in de paddock nog: wat is dit waard? Ferrari laat doorgaans al iets meer zien om de Italiaanse pers rustig te houden, terwijl Mercedes erom bekend staat de kaarten tegen de borst te houden. Toen het op het Bahrain International Circuit om de knikkers ging, bleek van toneel echter geen sprake. Ferrari had de zaken daadwerkelijk goed voor elkaar. Motorisch is er een flinke stap gezet en die sprong is net op tijd gekomen doordat de doorontwikkeling inmiddels bevroren is. Maar het is meer dan dat. Een andere gevleugelde uitspraak van Enzo Ferrari - "aerodynamica is voor zij die geen motoren kunnen bouwen" - is gelukkig en terecht in de wind geslagen. Het aerodynamisch pakket van de F1-75 bleek namelijk ook meer dan goed en zorgde met een sterk grondeffect voor een competitieve auto.

Tel daar de betrouwbaarheidsproblemen van Red Bull Racing bij op en de één-twee tijdens de seizoensopener in Bahrein is wel verklaard. Na een nieuwe sof voor het team van Christian Horner in Australië leek de Scuderia zelfs op titelkoers te liggen. Max Verstappen keek tegen een achterstand van 46 punten aan en zo'n gat was in het Formule 1-historie nog nooit gedicht. Maar 2022 zou het jaar worden waarin dat voor het eerst mogelijk bleek, ook nog eens in een bijzonder rap tempo. Verstappen verdient daar lof voor, maar het maakt de conclusie over Ferrari tweeledig. Enerzijds heeft het rode team aan de verwachtingen voldaan en is er ontegenzeggelijk sprake van een opgaande lijn - vandaar ook de overwegend positieve beoordeling (zeker van ondergetekende).

Anderzijds heeft Ferrari meer dan eens steken laten vallen. De Italiaanse trots heeft niet alles uit de competitieve auto gehaald. Wat betreft de betrouwbaarheid valt dat nog best te begrijpen. Mattia Binotto heeft dit jaar heel eerlijk toegegeven dat Ferrari alles op het maximale vermogen heeft gezet. Normaal gezien is de motorontwikkeling een compromis vinden tussen puur vermogen en betrouwbaarheid, maar Ferrari heeft door het bevriezen van de doorontwikkeling alles op zoveel mogelijk pk's gezet. Aan de betrouwbaarheid mag de komende jaren nog worden gewerkt, aan het vermogen niet meer. Het is dan ook niet zo gek dat de motor in 2022 meermaals de geest heeft gegeven, al is dat in Spanje en Azerbeidzjan wel op zeer slechte momenten gebeurd.

Dat was een ingecalculeerd risico. Pijnlijker is dat Ferrari zichzelf met de tactiek, de pitstops en de uitvoering op zondag in de voet heeft geschoten. Het is een terugkerend fenomeen en een pijnpunt dat Ferrari maar niet aan lijkt te pakken. Om kampioen te worden, volstaat een kampioenswaardige auto niet. Dat is de belangrijkste les van 2022. Ferrari moet als team ook op een kampioenswaardig niveau opereren en dat is afgelopen jaar niet gelukt. Pas als Ferrari dit intern oplost, kan er aan een hoofdprijs worden gedacht. Het maakt de komende winter cruciaal. Het wegsturen van Mattia Binotto neigt namelijk naar symboolpolitiek als de onderliggende problemen niet worden aangepakt. De Italiaan is (te) hard afgerekend, maar of Ferrari de zwaktes wegneemt of niet is veel belangrijker dan het poppetje aan de pitmuur. 2022 moet een opstap worden naar meer. Wat betreft het jaar zelf is de conclusie helder: ja, de gewenste stap omhoog is gezet, maar nee, volledig tevreden kan men bij Ferrari niet zijn doordat er met deze auto nog meer in had gezeten.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7 Ronald Vording 8 Niels Dijksterhuis 7 Bjorn Smit 7 Mark Bremer 7