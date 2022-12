De Formule 1 trekt ook in 2024 en 2025 naar Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Hoewel een optie om met twee jaar te verlengen al op tafel lag, is er nu een klap op gegeven. F1 is blij met de populariteit van de Dutch Grand Prix, maar ook de omgeving van Zandvoort merkt een positieve impact. De Dutch Grand Prix van 2021 zorgde voor 22,3 miljoen euro extra uitgaven in Zandvoort. Dit bedrag lag met 44,5 miljoen euro nog hoger in de metropoolregio Amsterdam. "Extra bestedingen zijn de totale bestedingen minus het bedrag dat bezoekers of organisatoren sowieso in die periode in de regio zouden besteden", meldt het persbericht.

Voor de editie van 2022 schat de organisatie de uitgaven nog hoger in. Vanwege de coronapandemie mocht de Dutch Grand Prix in 2021 niet alle beschikbare sta- en tribuneplaatsen invullen. Afgelopen seizoen mocht het circuit dus nog een 30 procent extra bezoekers verwelkomen. De organisatie schat dat de uitgaven in 2022 in de metropoolregio Amsterdam tussen de 65 en 70 miljoen euro liggen.

Bewoners Zandvoort content met Dutch Grand Prix

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de bewoners van Zandvoort trots zijn op de Grand Prix. "98 procent hoopt dat F1 in Zandvoort blijft en 98 procent is trots op het feit dat F1 in Zandvoort georganiseerd wordt", vervolgt het bericht van de organisatie. "93 procent is van mening dat F1 in Zandvoort een positieve impact heeft op de gemeenschap en het dorp neerzet als een aantrekkelijke bestemming. Maar liefst 80 procent van de bezoekers van de race zegt in de toekomst terug te willen komen voor de Grand Prix in Zandvoort."

Circuitdirecteur Robert van Overdijk is tevreden met de huidige positie van de Dutch Grand Prix, maar stelt dat het geen eenvoudige beslissing was om te verlengen. "De stijgende kosten en de economische onzekerheid zijn een zorg. Net zoals de concurrentie van andere landen en grote steden. Maar de steun van het bedrijfsleven en de groeiende vraag van de fans, zowel uit Nederland als uit het buitenland geven de doorslag, in elk geval nog de komende drie edities", aldus van Overdijk. "Wij gaan onszelf weer inspannen de lat nog hoger te leggen op sociaal-economisch, maatschappelijk en duurzaam gebied. Voor onze fans, onze loyale partners, de teams en voor de inwoners van Zandvoort.”