Officieel: Formule 1 ook in 2024 en 2025 op Circuit Zandvoort

De Formule 1 Grand Prix van Nederland zou in 2020 terugkeren op de kalender van de koningsklasse, na een aankondiging in het jaar ervoor. De eerste editie sinds 1985 liet echter een jaar langer op zich wachten door de coronapandemie. In 2021 was het alsnog zover, al vond de race niet zoals eerst bedacht in mei plaats, maar in september. "Eigenlijk is die tijd van het jaar nog mooier gebleken, want het is een verlenging van het zomerseizoen voor de mensen hier in Zandvoort", riepen Jan Lammers en circuitdirecteur Robert van Overdijk in koor. De eerste editie kon 'slechts' met twee derde bezetting worden afgewerkt, maar maakte grote indruk op FOM en de Formule 1-bazen.

Optie voor meer in het eerste contract

Meteen na de geslaagde rentree op de kalender probeerde Formula One Management de deal van drie jaar te verlengen, al heeft de organisatie in Zandvoort laten doorschemeren dat het niet aan F1 maar primair aan de Dutch Grand Prix was om de optie voor twee extra seizoenen te lichten. De organisatie heeft de editie van 2022 afgewacht en beloofde in november de knoop door te hakken. "Maar gezien de goede onderlinge relatie en hoe enthousiast ze bij FOM zijn, moet het wel heel raar lopen als we niet samen doorgaan", liet Lammers in september al aan Motorsport.com weten.

Inmiddels is het besluit in Zandvoort genomen en staat de enige logische uitkomst op papier: de Formule 1 is ook in 2024 en 2025 te gast op het duinencircuit, dat volgens coureurs nog altijd het 'old school' karakter heeft, maar met onder meer twee kombochten wel aantrekkelijker is gemaakt voor de moderne Formule 1. Door de verlenging staan de vierde en vijfde editie na de terugkeer in 2021 vast.

F1 ook daarna in Nederland of funtax een obstakel?

Daar hoeft het overigens niet bij te blijven, al is de toekomst daarna formeel nog ongewis. Maar de populariteit van Max Verstappen speelt een belangrijke rol voor de Formule 1-organisatie en de wereldkampioen beschikt over een doorlopend contract tot en met 2028. Daar komt bij dat Zandvoort de lat als evenement op verschillende vlakken hoger heeft gelegd. Het verkeersplan dient voor de Formule 1 als een voorbeeld op mondiale schaal en hetzelfde valt te zeggen van het entertainmentprogramma. "Het voelt in Zandvoort alsof we drie dagen achter elkaar in een soort discotheek werken", grapte Red Bull-teambaas Christian Horner.

Het totaalplaatje maakt dat de Formule 1 ook op langere termijn nog veel potentie ziet in de Nederlandse Grand Prix en dat de huidige verlenging een logische stap is. Over de periode na 2025 maakt de organisatie in Zandvoort zich trouwens wel enige zorgen over een zogenaamde 'vermakelijkheidsbelasting' die de gemeente Zandvoort overweegt te innen. Dit zou effect kunnen hebben op de ticketprijzen, waardoor de Dutch GP-organisatie hoopt dat de 'funtax' achterwege blijft.

In 2023 wordt de Formule 1 Grand Prix van Nederland verreden in het weekend van 25 tot en met 27 augustus. Zandvoort is het decor van de eerste race na de zomerstop. Met Nyck de Vries erbij staan er dan twee thuisrijders aan de start.

Video: Alle hoogtepunten van de Dutch Grand Prix 2022