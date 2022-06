F1 blijft Australië trouw: Melbourne tot en met 2035 op kalender

De Grand Prix van Australië wordt sinds 1985 jaarlijks verreden. Aanvankelijk raasden de Formule 1-bolides door de straten van Adelaide, totdat in 1996 werd overgestapt op het circuit rond Albert Park in Melbourne. Die locatie staat sindsdien onafgebroken op de kalender, al kon de sport er in 2020 en 2021 niet racen vanwege het coronavirus. Jarenlang was de populaire race in de hoofdstad van de staat Victoria ook de openingsrace van het seizoen: tussen 1996 en 2019 was dat alleen niet het geval in 2006 en 2010. Ook bij de terugkeer van de Formule 1 in Melbourne eerder dit jaar was de GP van Australië niet de openingsrace van het seizoen. De race werd overtuigend gewonnen door Charles Leclerc, die Sergio Perez en George Russell naast hem zag plaatsnemen op het podium. Max Verstappen viel uit.

Het circuit van Albert Park is onder zowel fans als coureurs populair en staat dus al ruim 25 jaar op de kalender. Daar blijft het echter niet bij. Nog maar drie jaar geleden tekenden promotor Australian Grand Prix Corporation en F1 een contract waardoor de race tot en met 2025 verzekerd was van een plek op de kalender, maar inmiddels is daar alweer de volgende contractverlenging. Er wordt nog eens tien jaar aan de deal vastgeplakt, wat betekent dat de Grand Prix van Australië tot en met 2035 op de kalender blijft staan. Nieuw in de overeenkomst is dat vanaf 2023 ook de Formule 2 en Formule 3 de lange oversteek naar Australië gaan maken om in het voorprogramma van F1 te rijden. Voorheen maakten zij die tocht nooit vanwege de hoge transportkosten en het feit dat er voldoende lokale raceklassen zijn die hun opwachting willen maken naast F1.

"De race is altijd een van de favorieten van fans, coureurs en de teams geweest", zegt F1-topman Stefano Domenicali. "En Melbourne is een ongelofelijke en levendige internationale stad die perfect matcht met onze sport. Dit jaar zagen we een enorm publiek en gepassioneerde fans bij de Grand Prix en we kijken enorm uit naar de toekomst van onze sport in Australië." In de aankondiging wordt ook gemeld dat het circuit in Albert Park van een update voorzien gaat worden.

Met de verlenging van het contract is de Grand Prix van Australië nog niet de race die het langste verzekerd is van zijn plek op de Formule 1-kalender. Die eer gaat nog altijd naar Bahrein, dat eerder dit jaar een contract tekende waarmee de race tot en met 2036 verreden gaat worden. Vorig jaar tekende Qatar al een lange deal met een looptijd van tien jaar, waardoor het land tussen 2023 en 2032 een vaste plek op het F1-schema krijgt. Ook Las Vegas - dat volgend jaar terugkeert - heeft een contract voor de lange termijn in het bezit, terwijl de F1 nog tot minimaal 2031 een jaarlijks bezoek aan Miami brengt.