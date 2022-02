Grand Prix van Bahrein tot en met 2036 op Formule 1-kalender

De Formule 1 heeft de overeenkomst vrijdagochtend bekendgemaakt. Het is niet eerder vertoond dat het wereldkampioenschap een deal met zo’n lange looptijd gesloten heeft. Het eilandstaatje in het Midden-Oosten is de komende vijftien jaar verzekerd van het organiseren van een F1-race, want de GP van Bahrein blijft door de nieuwe overeenkomst nog tot en met 2036 op de kalender staan.

"Het doet mij deugd dat we tot en met 2036 op het Bahrain International Circuit blijven racen, waar we onze fans gaan vermaken met meer ongelofelijke actie en spanning", zegt Formule 1 CEO Stefano Domenicali over de nieuwe overeenkomst. "Sinds 2004 hebben we enkele fantastische races gehad in Sakhir en we kunnen niet wachten om er terug te keren voor de start van het seizoen 2022, als we aan een nieuw tijdperk van de sport beginnen. Bahrein was het eerste land dat de Formule 1 verwelkomde in het Midden-Oosten en het heeft een heel bijzondere plek in onze sport. Ik wil Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Salman en zijn team persoonlijk bedanken voor hun toewijding en harde werk in deze samenwerking. Ik kijk uit naar de vele jaren die we nog voor ons hebben."

De Grand Prix van Bahrein staat al sinds 2004 op de kalender. De race werd sindsdien elk jaar gehouden, met uitzondering van 2011, toen er grote onrust was in het kleine landje. Mensenrechtenorganisaties drongen aan om niet terug te keren naar Bahrein, maar vanaf 2012 stond de wedstrijd gewoon weer op het programma. De Formule 1-race in Bahrein is vaker omgeven door controverse, maar de organisatie hielp de Formule 1 uit de brand toen de coronacrisis om zich heen sloeg. Het Bahrain International Circuit organiseerde in 2020 twee races tijdens de coronapandemie, waarvan er eentje werd afgewerkt op de kortere outer loop.

In 2022 vindt de traditionele wintertest voor het tweede achtereenvolgende jaar plaats op de baan in de woestijn. De wintertests zijn dit jaar opgedeeld in twee stukken met de 'shakedown' in Barcelona, eind februari, en een driedaagse testsessie op 10, 11 en 12 maart. Een week later vindt in Bahrein ook de eerste race van het nieuwe seizoen plaats. Afgelopen jaar werd de race gewonnen door Lewis Hamilton, die in een spectaculair duel afrekende met Max Verstappen.