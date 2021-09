Officieel: Formule 1 gaat in november naar Qatar

Al enkele maanden gonst het van de geruchten over een race op het Losail International Circuit, maar met de officiële aankondiging moest worden gewacht tot de commerciële afspraken waren afgerond. Die onderhandelingen duurden zo lang omdat er niet over slechts één Grand Prix (ter vervanging van de afgelaste Australische GP) werd gesproken, maar over een langetermijnovereenkomst die een vervolg krijgt in 2023 en tot 2032 loopt.

Volgend jaar zal er geen Grand Prix zijn in Qatar, het land organiseert dan het WK voetbal, maar vanaf 2023 moet er jaarlijks een Formule 1-race worden gehouden in het Arabische emiraat aan de Perzische Golf. De locatie voor dat evenement is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat Losail dit jaar eenmalig gastheer is van de Formule 1 en dat er voor de toekomst een nieuw circuit gepland staat.

Het circuit Losail werd geopend in 2004 en is sindsdien een vaste waarde op de MotoGP-kalender. In 2007 kreeg de baan verlichting en sindsdien kunnen er avond- en nachtraces worden gehouden. De Grand Prix zal op 21 november onder kunstlicht worden verreden. Het circuit wordt slechts zelden gebruikt voor autoraces op topniveau. In 2009 werd er een ronde van het GP2 Azië-kampioenschap verreden. De twee races werden gewonnen door Sergio Perez en Nico Hülkenberg.

Een afvaardiging van de FIA en de Formule 1 bezochten Losail afgelopen zomer om te beoordelen welke veranderingen nodig zouden zijn om het geschikt te maken voor een Grand Prix. Op de lijst stonden onder meer een herziene pitstraat, aanpassingen aan enkele kerbs en vangrails, en nieuwe hospitality-gebouwen voor de teams in de paddock. Die werkzaamheden zijn in de afgelopen weken uitgevoerd.

Perez, de enige actieve Formule 1-coureur die op Losail heeft gereden, zei over het circuit: “Ik herinner me het nauwelijks. Ik herinner me dat het erg glad was, omdat het voor de MotoGP was aangelegd. Ik denk dat het een goede plek zal zijn.”