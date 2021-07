'Qatar in beeld als vervangende race op F1-kalender 2021'

De Formule 1 moet voor het tweede opeenvolgende jaar rekening houden met het coronavirus bij het samenstellen van de kalender. In de eerste seizoenshelft bleef de schade beperkt tot het uitstellen van de GP van China en de afgelasting van de Canadese ronde. Op de kalender werden die races vervangen door Imola en een tweede ontmoeting op de Red Bull Ring, waardoor het aantal van elf races voor de zomerstop gehandhaafd bleef.

Na de onderbreking staan er nog twaalf races op het programma, maar achter enkele races staan nog vraagtekens. Singapore en Australië zijn al afgelast, waarna eerstgenoemde werd vervangen door een treffen in Istanbul. Voor de afgelaste race in Melbourne wordt nog gekeken naar een passende vervanger. Daarnaast is het doorgaan van de Japanse Grand Prix hoogst onzeker. De F1 wil die race graag behouden, maar de bezoeken van het WEC en de MotoGP in de voorafgaande weken zijn al afgelast. Veel hangt in die zin af van het verloop van de Olympische Spelen in Tokio en de ontwikkeling van de besmettingscijfers. Voor 10 augustus wordt meer duidelijkheid verwacht over die race, meldt Auto, Motor und Sport.

Volgens hetzelfde medium heeft de F1 een scenario klaarliggen als de race op Suzuka afgelast moet worden. De huidige triple-header van Sochi, Istanbul en Suzuka wordt in dat geval een double-header met Rusland (26 september) en Turkije (3 oktober). Na een weekend rust moet dan een nieuwe triple-header volgen met twee races op het Circuit of the Americas (17 en 24 oktober) en een in Mexico-Stad (31 oktober).

Ook Bahrein in beeld voor tweede race in 2021

Dan speelt ook nog de situatie in Brazilië. De GP van Sao Paulo staat voor 7 november gepland, maar er gelden in het Zuid-Amerikaanse land strikte quarantaineregels voor reizigers. Ook is een veertiendaagse quarantaine in veel Europese landen verplicht na een bezoek aan Brazilië, dat zelf graag wil dat de race doorgaat. Ook hier heeft de F1 een oplossing voor, meldt Auto, Motor und Sport: de Braziliaanse GP wordt verplaatst naar 14 november, gevolgd door een extra race in het Midden-Oosten. Dat zou logistiek ook handig zijn, omdat de laatste twee races van het seizoen in Saudi-Arabië en Abu Dhabi plaatsvinden.

Het Duitse medium stelt dat er twee kanshebbers zijn voor die extra race in het Midden-Oosten. De eerste daarvan is het organiseren van een tweede race in Bahrein. Vorig jaar reed de F1 al twee races in Sakhir, waarvan een op het snelle ‘Outer Circuit’. Die omloop zou in november opnieuw gebruikt kunnen worden. De andere optie is het F1-debuut van Qatar. Dat land doet al jaren pogingen de sport naar het Losail International Circuit te halen, maar het kwam er mede door spanningen in de regio nooit van. De coronacrisis en een meer relaxte relatie met de omringende landen zou echter voor een F1-debuut kunnen zorgen.