Verstappen hoopt ook in Canada op een-twee voor Red Bull Racing

Max Verstappen maakte in 2015 voor het eerst kennis met het Circuit Gilles Villeneuve. In de STR10 van Toro Rosso kwam de regerend wereldkampioen als vijftiende over de meet. Een jaar later finishte hij in de Red Bull als vierde. Eenmaal bezocht de Red Bull-coureur daar het podium. In het F1-seizoen van 2018 kwam hij als derde aan de finish, achter Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Dit jaar komt Verstappen als WK-leider aan in Montreal. De 24-jarige coureur won afgelopen zondag in de straten van Baku en zag teamgenoot Sergio Perez er een één-tweetje van maken. Komend weekend hoopt de Nederlander hetzelfde resultaat te boeken. Hij is in elk geval blij dat Canada weer op het rooster staat.

"We zijn al een tijd niet in Montreal geweest. Het is fijn om er weer naartoe te kunnen. De baan heeft een unieke lay-out en ik ben benieuwd hoe het asfalt is", zegt Verstappen, die komende zondag voor de 150e keer in zijn Formule 1-carrière aan de start staat van een Grand Prix. "Hopelijk levert de auto goed werk dit weekend. Ik kijk persoonlijk altijd uit naar Montreal. Het is een prachtige stad. Het zou geweldig zijn als we Canada net als Baku ook met een één-tweetje kunnen verlaten. Het is overigens ook fijn dat we aan kop gaan in beide kampioenschappen, maar er is nog wel een lange weg te gaan. We moeten als team blijven pushen en zoveel mogelijk punten binnenhalen."

Bij de rijders leidt Verstappen met 150 punten en heeft hij een voorsprong van 21 punten op Checo. Bij de constructeurs heeft Red Bull Racing inmiddels 80 punten voorsprong opgebouwd richting concurrent Ferrari. Het is de eerste keer sinds 2011 dat Red Bull met beide rijders op de eerste en tweede plek staat. In 2011 stonden Vettel en Mark Webber op de plaatsen een en twee na de Grand Prix van België.