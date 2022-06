Ferrari was na de dubbele uitvalbeurt in Baku al tijdens de race de pitboxen aan het leegruimen, de overige F1-teams volgden snel na het vallen van de vlag. Er was immers weinig tijd om alle spullen in te pakken en gereed te maken voor de reis naar Montreal. Daar staat dit weekend namelijk de tweede horde van deze niet al te logische back-to-back reeks te wachten. De Grand Prix van Canada stond de voorbije twee seizoenen door de coronapandemie niet op het programma, maar keert nu tot blijdschap van velen terug op het programma. De Nederlandse fan zal wel lang op moeten blijven om alle actie live te aanschouwen, want de sessies vinden pas in de late avond plaats.

Hieronder vind je het volledige uitzendschema van de Nederlandse rechtenhouder Viaplay en van de streamingdienst F1TV.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 17 juni 2022

De Formule 1-actie in Canada begint op vrijdag zoals gebruikelijk met twee vrije trainingen. Deze vinden pas in de Nederlandse avond plaats: om 20.00 uur en om 23.00 uur. Viaplay brengt zoals gewoonlijk live verslag uit van beide sessies. De uitzendingen beginnen zo’n vijf minuten voor de start van de trainingen en er zal geen nabeschouwing worden uitgezonden. Het commentaar bij de eerste sessie wordt verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen, de tweede vrije training wordt becommentarieerd door vaste verslaggever Nelson Valkenburg.

Tussen de trainingen wordt de talkshow Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met tafelgasten Giedo van der Garde en Christijan Albers de belangrijkste zaken binnen de Formule 1 en blikken vooruit op het naderende weekend.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Eerste vrije training 19.55u 21.10u Studio Formule 1 - Shakedown 21.55u 22.55u Tweede vrije training 22.55u 00.10u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 18 juni 2022

Op zaterdag staat de belangrijke kwalificatie op het programma, maar voor die tijd wordt er nog een uur getraind. De derde vrije training is vanaf 18.55 uur live te zien bij Viaplay. Vanaf 21.00 uur wordt de focus verlegd naar de kwalificatie. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met tafelgasten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende sessie. Om 21.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Na afloop wordt er vanuit de studio nog uitgebreid nagepraat, met onder meer een interview met Max Verstappen en de overige hoofdrolspelers. Vanaf locatie verzorgen pitreporter Stephane Kox en experts Mike Hezemans en David Coulthard het laatste nieuws en de analyses.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Derde vrije training 18.55u 20.05u Kwalificatie - Voorbeschouwing 21.00u 21.55u Kwalificatie 21.55u 23.10u Kwalificatie - Nabeschouwing 23.10u 00.00u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 19 juni 2022

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Canada op Viaplay begint op zondagavond om 18.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio de analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers. Zij blikken vooruit op de aanstaande race. Pitreporter Stephane Kox, analist Mike Hezemans en expert David Coulthard voorzien de kijkers van het laatste nieuws vanaf locatie. Voorafgaand aan de start wordt er nog een rondje over de grid gemaakt. Om 19.55 uur wordt er overgeschakeld naar Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag. Na de race wordt er in de studio nog nagepraat en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd. Ook verschijnt Max Verstappen voor de camera, evenals diverse collega’s.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Voorbeschouwing 18.30u 19.55u Grand Prix van Canada 19.55u 22.10u Nabeschouwing 22.10u 23.00u

Viaplay F1-uitzendingen maandag 20 juni 2022

Op de maandag blikt Viaplay uitgebreid terug op de Grand Prix van Canada met de talkshow Track Talk. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele gasten aan tafel om de belangrijkste momenten van het raceweekend te bespreken. Het programma begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Studio Formule 1 - Track Talk 19.00u 19.45u

Uitzendschema F1TV tijdens Grand Prix van Canada

De Nederlandse fan kan in 2022 de Formule 1 live kijken met Viaplay of F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier wordt alle actie van het Grand Prix-weekend in Canada uitgezonden, met uitgebreide voor- en nabeschouwingen rondom de kwalificatie en de race. Ook krijg je via het platform toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 17 juni Eerste vrije training 20.00u 21.00u Vrijdag 17 juni Tweede vrije training 23.00u 00.00u Zaterdag 18 juni Derde vrije training 19.00u 20.00u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - voorbeschouwing 21.30u 21.55u Zaterdag 18 juni Kwalificatie 22.00u 23.00u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Nabeschouwing 23.00u 23.30u Zondag 19 juni Race - Voorbeschouwing 19.00u 19.55u Zondag 19 juni Race 20.00u 22.00u Zondag 19 juni Race - Nabeschouwing 22.00u 22.40u

* Eindtijd is een richttijd