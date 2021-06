Lockdown leidde tot meer input van coureurs voor nieuwe F1-game

Codemasters en EA Sports zullen op 16 juli de 2021-editie van de officiële Formule 1-game op de markt brengen. De makers gaven woensdag al de eerste beelden vrij van de gameplay, die dit jaar sterk verbeterd is ten opzichte van de afgelopen jaren. Dankzij de pandemie hebben de makers het afgelopen jaar namelijk op waardevolle feedback van de echte kenners kunnen rekenen: de Formule 1-coureurs zelf.

In de eerste lockdown van de coronapandemie hebben een flink aantal coureurs zich thuis beziggehouden met het simracen. Als alternatief voor de afgelaste Grands Prix namen Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Alexander Albon en Nicholas Latifi deel aan de Virtual Grand Prix-series, een reeks simraces die werden verreden in de officiële Formule 1-game. Met de virtuele Grand Prix-races leerden de Formule 1-coureurs voor het eerst echt de officiële F1-game kennen, wat de makers ervan heel wat waardevolle feedback heeft opgeleverd.

“Ik kan niet te veel in de details treden, maar we hebben inmiddels een fantastische relatie opgebouwd met een aantal Formule 1-teams”, aldus Lee Mather, die bij Codemasters verantwoordelijk is voor de Formule 1-game. “Een van de grote voordelen van de eerste lockdown was dat veel teams en coureurs opeens meer vrije tijd hadden. We hebben veel zaken met ze kunnen bespreken en dat heeft ook een vervolg gekregen nu het seizoen weer volle bak onderweg is. We overleggen regelmatig met elkaar. Daardoor krijgen we waanzinnige feedback en een beter inzicht in zaken waar we traditiegetrouw niet echt een inkijkje in kregen. We hebben altijd al een geweldige samenwerking gehad met de teams, maar ze komen nu op regelmatige basis naar ons toe en willen ook meer input hebben in het spel.”

Realistisch rijgedrag

Volgens Mather wordt het rijgedrag in de Formule 1-game steeds realistischer, wat volgens hem ook terug te zien was in het feit dat George Russell – die vorig jaar onofficieel tot Virtual Grand Prix-kampioen werd gekroond – zo snel het spel in de vingers wist te krijgen: "De laatste twee jaar hebben we telkens als feedback gekregen dat de besturing van de auto’s steeds beter wordt, dat het steeds dichter bij de ervaring komt die ze ervan verwacht hadden. We hebben het natuurlijk ook wel gezien in de Esports, waar George Russell in het spel dook en direct net zo veel indruk kon maken als op het echte circuit. Dat is alleen maar mogelijk omdat het spel nu zo’n weerspiegeling is van wat ze in het echt gewend zijn. We hebben dus geweldige input mogen ontvangen, die we net als voor de F1 2021-game ook voor toekomstige edities gaan gebruiken."

De eerste beelden van F1 2021