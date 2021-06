Pirelli: Klapbanden waarschijnlijk door rommel op de baan

Max Verstappen was in Baku onderweg naar zijn derde overwinning van het seizoen tot zijn linker achterband het vijf ronden voor het einde begaf op het lange rechte stuk en hij op hoge snelheid in de muur crashte. Eerder in de wedstrijd overkwam Lance Stroll hetzelfde. Ook bij de coureur van Aston Martin klapte de linker achterband.

“We moeten dit natuurlijk gaan onderzoeken, dat is wel duidelijk”, zei Mario Isola, die de Formule 1-activiteiten van Pirelli overziet, na de door Sergio Perez gewonnen Grand Prix van Azerbeidzjan tegen Motorsport.com. “Wat ik tot dusver heb verzameld, zijn slechts voorlopige bevindingen. Er was een plotselinge deflatie bij Lance en Max, zonder enige waarschuwing vooraf. Het betrof de linker achterband, die op deze baan niet het zwaarst belast wordt, dat is namelijk de rechter achterband. En als we het hebben over slijtage, is het de rechter voorband die het meest te lijden heeft op deze baan. Het was dus geen kwestie van slijtage.”

De voorlopige conclusie: de klapbanden zijn veroorzaakt door rommel op het circuit. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om brokstukken die op de baan zijn achtergebleven na een eerdere crash. Een andere reden waarom Pirelli dit vermoedt, is dat men een diepe snee heeft aangetroffen in de linker achterband van Lewis Hamilton, die tijdens de rode vlag na de crash van Verstappen van de Mercedes-auto ging. “Die was behoorlijk diep”, aldus Isola. “Gelukkig ging deze snee niet door de constructie. Dat is de reden waarom die band geen druk verloor. We hebben als bewijs dus nog een band met een snee. Alle andere banden die tijdens dezelfde 30, 32 of 33 ronden zijn gebruikt, vertoonden geen potentiële problemen. Dat is wat ik op dit moment weet.”

Pirelli belooft de banden zo snel mogelijk verder te onderzoeken. “De volgende stap is dat we de banden morgen naar Milaan vliegen, waar we ze zo snel mogelijk zullen analyseren, zodat we met zekerheid kunnen vaststellen of het door rommel op de baan kwam of door iets anders”, aldus Isola, die nog niet kon zeggen of Pirelli iets aan de banden gaat veranderen na de zware crashes in Baku. “Het is onmogelijk om een band te ontwerpen die overal tegen bestand is, als het rommel op de baan betrof. Als het geen rommel op het circuit was, moeten we kijken welke maatregelen we kunnen treffen.”

Isola begrijpt dat Verstappen en Stroll zich zorgen maken. “Ik begrijp heel goed dat coureurs die bij deze snelheden crashen, bezorgd zijn, laat dat duidelijk zijn. Ik ben zelf ook bezorgd. Ik denk echter dat het rommel op de baan was. Ook omdat er geen enkele waarschuwing vooraf was dat er iets vreemds was met de auto, met de ophanging, met de banden of met de remmen. We hadden geen enkel signaal dat er iets mis zou gaan. En plotseling ging er wel iets mis. Dat de linker achterband niet de zwaarst belaste band is, dat we een snee in de band van Lewis hebben gevonden en ga zo door, dat zijn allemaal aanwijzingen die ons een bepaalde richting op sturen. Maar we willen op dit moment niets uitsluiten, want zoals Max zei: dit soort dingen mogen niet gebeuren.”

Video: Meer over de klapbanden in Baku in een nieuwe F1-update