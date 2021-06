Verstappen baalt van "gemiste kans" en dient Hamilton van repliek

Waar Max Verstappen op donderdag aan de Nederlandse pers liet weten dat het Baku City Circuit zeker niet in zijn persoonlijke top-drie staat, bleek de RB16B er bijzonder snel. Red Bull controleerde de race en het eerste één-tweetje sinds Maleisië 2016 leek in de maak. Sergio Perez nam de honneurs waar door Red Bull alsnog de tweede opeenvolgende zege te geven. Allebei op stratencircuits en dat laatste is volgens Verstappen geen toeval. "Het lijkt wel alsof we op stratencircuits de overhand hebben ten opzichte van Mercedes. Juist daardoor had ik vandaag meer punten willen scoren."

Dat laatste geeft al aan hoe Verstappen terugkijkt. Doordat Lewis Hamilton een enorme kans onbenut heeft gelaten, zou de Limburger ook zijn zegeningen kunnen tellen, maar zo staat hij er niet in. "Natuurlijk scheelt het [dat Hamilton niet heeft gescoord], maar ik was natuurlijk nog liever uitgelopen. Ik weet zeker dat het op gewone circuits een stuk moeilijker wordt om een race te hebben zoals we die hier hadden", vervolgt hij in Azerbeidzjan tegenover onder meer Motorsport.com. "Onze auto was heel goed, maar ik verwacht eerlijk gezegd een heel sterk Mercedes op normale circuits. Ik baal van deze gemiste kans om uit te lopen. We hebben die punten over het hele seizoen gezien hard nodig, zeker als we teruggaan naar normale circuits."

Heeft Red Bull snelste auto? Verstappen reageert

Verstappen had - met een overwinning, de snelste raceronde en P3 voor Hamilton - elf punten kunnen pakken ten opzichte van zijn voornaamste rivaal. Door de nulscores van beide heren blijft het gat echter intact, dat wil zeggen: vier punten. Hamilton wist na de race te melden dat dit gat te verklaren valt doordat Red Bull de betere auto heeft, al gaat Verstappen daar niet in mee. Hij dient de Brit dan ook van repliek. "Dat zou ik ook zeggen als ik hem was. Ik denk dat als ik in zijn auto zit, ik nog twee tienden harder rijd dan hij. Het maakt me niet uit wat hij zegt."

Los hiervan wenst Verstappen trouwens niet in een woordenstrijd of psychologische spelletjes te verzanden. Gevraagd of hij in het hoofd van Hamilton zit - doordat de wereldkampioen na Imola zijn tweede fout van het seizoen heeft gemaakt - luidt het antwoord namelijk: "Iedereen probeert z'n best te doen, toch? Ik ga niet zeggen dat hij fouten maakt doordat hij druk voelt. Iedereen probeert er het maximale uit te halen, ik ook. Lewis moet dit jaar niet alleen maar met zijn teamgenoot vechten, maar ook met een ander team. Dat zorgt voor een extra dimensie en dat is volgens mij alleen maar goed voor de sport."

Perez als extra joker in de (tactische) strijd

Goed nieuws in die titelstrijd, vanuit Red Bull-oogpunt althans, is dat Sergio Perez de smaak te pakken krijgt. De Mexicaan zei vijf races nodig te hebben in dienst van zijn nieuwe werkgever en de eerstvolgende krachtmeting wist hij winnend af te sluiten. Het was lange tijd twee tegen één in het voordeel van Red Bull, met rugdekking voor Verstappen "Of dat een droomscenario was voor het team? Absoluut. Sergio had een goede race door voor Lewis te zitten, dus het was eigenlijk een topdag voor het team. Die in-lap en de snelle stop, dat was allemaal super." Verstappen hoopt ook dat Perez structureel vooraan mee kan doen. "Ik denk dat Sergio nu iets comfortabeler in de auto is. Voor de rest van het seizoen is dat heel positief voor het team."

Video: De GP van Azerbeidzjan, de bijzondere dag van Verstappen en de zege van Perez geanalyseerd in een nieuwe F1-update