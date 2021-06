F1 2021 onthult eerste gameplay-beelden en nieuwe details

De nieuwste editie van de jaarlijkse Formule 1-racegame wordt op 16 juli gepresenteerd. Dit is de eerste versie van het spel sinds Codemasters afgelopen winter werd overgenomen door EA Sports. De ontwikkelaar heeft nieuwe informatie over F1 2021 naar buiten gebracht, evenals de eerste gameplay-beelden met vloeiendere beelden voor gebruikers van de PlayStation 5 en Xbox Series X. Zij kunnen switchen tussen ‘performance’ en ‘graphics’, zoals we eerder al zagen bij Codemasters’ DiRT5. Ook de laadtijden, 3D audio en ray tracing voor realistischere schaduwen en reflecties zijn verbeterd.

Een van de voornaamste nieuwe features is de ‘Braking Point’ story modus. Spelers kruipen in de huid van Aiden Jackson, een jonge coureur in de Formule 2 die droomt van de F1. Je begint in het F2-seizoen 2019 alvorens je voor 2020 en 2021 de overstap kan maken naar Racing Point/Aston Martin, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas of Williams. Een professioneel team van EA heeft gewerkt aan de verhaallijn, karakters en relaties van Jackson. Daarbij is goed gekeken naar de Netflix-serie Drive to Survive. Ook keert Devon Butler, de slechterik uit F1 2019, terug in de game. Verdere details over de story modus worden later bekendgemaakt.

Een andere grote verandering voor F1 2021 is de nieuwe carrièremodus voor twee spelers. Gamers kunnen nu samen aan hun F1-loopbaan werken, ofwel door voor hetzelfde team te racen (Co-op) of tegen elkaar te strijden (Contracts).

De MyTeam rijder/manager modus keert weer terug en is verder ontwikkeld en verbeterd, met meer features voorhanden. Codemasters maakte eerder al bekend dat zeven legendarische coureurs een plekje krijgen in de MyTeam-modus: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard en Felipe Massa. Hun integratie in de rijdersmarkt is nog onduidelijk. Een nieuw element voor de beoordeling van coureurs is de statistiek ‘focus’, bepaald op basis van teamactiviteiten, prestaties en persvragen. Laatstgenoemde optie is voor dit jaar ook verder uitgebreid. F1 2021 wordt gepresenteerd als de meest customisable titel tot nu toe, waar zowel de beginner als de meest ervaren simracer plezier uit kan halen.

21 - en later 24 - circuits in F1 2021

Een andere toevoeging is de ‘real season start’, waarbij spelers kunnen inspringen op een willekeurig moment in het seizoen volgens de stand in de echte Formule 1. Het spel bevat 21 circuits, met Portimao, Imola en Jeddah als gratis DLC op een later moment. China zit wel in de Braking Point modus maar niet in de careermodus aangezien de race van de kalender verdwenen is. De recentelijk aangekondigde sprintraces zitten nog niet in de game verwerkt.

F1 2021 bevat opnieuw Formule 2, met de wagens, rijders en format van 2020. Later in het jaar volgt een update voor 2021. De ontwikkelaar heeft door de lockdown van vorig jaar meer input gehad van de rijders en teams waardoor onder meer de bandenslijtage en schade realistischer is geworden.

F1 2021 komt op 16 juli uit voor PS5, PS4. Xbox Series X/S, Xbox One en pc. De Deluxe-versie komt drie dagen eerder beschikbaar.