Ocon noemt vroege start bij Renault Formule 1-team ‘cruciaal’

“Het is een fantastisch gevoel om weer terug te zijn”, zei Ocon na afloop van de testdag tegen onder andere Motorsport.com. “Ik heb erg uitgekeken naar vandaag. Mijn eerste indruk is positief. We zijn al begonnen om aan allerlei kleine details te werken en richting de middag kwam ik steeds dichter bij de limiet.” Over het rijden met de Renault RS19 vertelde hij verder: “Het voelde goed. Natuurlijk zijn er nog veel dingen die ik kan verbeteren, zo is deze motor nog nieuw voor mij - het vermogen was goed. En dan is er nog de balans van de wagen, waar je ook altijd aan moet werken. Die is nooit perfect, zo lang je de auto nog niet tot in de puntjes kent. Maar ik denk dat we een solide basis hebben om morgen verder mee aan de slag te kunnen gaan.”

Ocon, die woensdag ook achter het stuur zit tijdens de tweede dag van de bandentest, noemt zijn vroege start bij Renault van groot belang. “Het is cruciaal en het zal me absoluut enorm helpen”, aldus de 23-jarige coureur uit Normandië, die het afgelopen jaar reservecoureur was bij de wereldkampioenen van Mercedes. “Als het straks tijd is voor de eerste test in februari, hebben we de zitpositie al voor elkaar en heb ik al bepaalde dingen kunnen verifiëren op de baan. Het is geweldig om daarvoor nu al de kans te hebben, vooral aangezien ik dit jaar niet zo heel veel heb kunnen rijden en we volgend jaar nog minder testdagen hebben, wat een groot probleem is. Deze twee dagen vervangen voor mij eigenlijk de dagen die we tekort komen in februari.”

In 2016 was Ocon nog testrijder bij het team van Renault. Niettemin zijn er veel nieuwe namen om te onthouden voor de Fransman. “Ja, dingen veranderen nou eenmaal snel in de Formule 1", zei Ocon hierover. "Ik zag vrij veel nieuwe gezichten. In de engineersruimte maar ook bij de monteurs die in de garage werken. Er zijn vrij veel nieuwe mensen in het team gekomen sinds 2016.”

Met medewerking van Frankie Mao