Villeneuve: Verstappen en Red Bull geen titelkandidaten in 2020

Over de verrichtingen van Verstappen en Red Bull is de Canadees enthousiast. “Ze hebben dit jaar goed gewerkt. De auto was fantastisch. Adrian Newey [de ontwerper van Red Bull Racing] en Verstappen lijken een goede combinatie te zijn. Max heeft dit seizoen ook erg goed gereden. Hij is verbazingwekkend geweest”, laat Villeneuve in gesprek met Motorsport.com weten.

Verstappen scoorde afgelopen zondag een tweede plaats in de laatste race in Abu Dhabi en stelde daarmee de derde plek in de eindstand van het kampioenschap veilig, zijn beste eindklassering in de Formule 1 tot dusver. Volgens Villeneuve is Verstappen in 2019 een meer volwassen coureur geworden. “Zeer zeker”, meent Villeneuve. “Alleen Mexico was in dat opzicht iets minder.”

De oud-coureur van Williams, BAR, Renault en Sauber doelt op het incident aan het einde van de kwalificatie, toen Verstappen geen gehoor gaf aan een gele vlag voor een crash van Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Nederlander reed zo een nieuwe snelste tijd, terwijl hij de pole-position al in handen had. Het incident leverde hem een gridstraf op, waardoor hij als vierde moest starten op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De race begon zeer ongelukkig voor Verstappen. Eerst was er een moment met Lewis Hamilton bij de start, waardoor hij van de baan raakte en plekken verloor, een paar ronden later liep hij een lekke band op na een inhaalactie op Valtteri Bottas. Hierna zat er niet meer in dan een zesde plaats. “Maar tijdens de rest van het seizoen stond hij er, was hij geconcentreerd en was hij snel. Hij was erg indrukwekkend", aldus Villeneuve.

Op de vraag of er volgend jaar een gooi naar de titel kan worden gedaan, antwoordde Villeneuve resoluut: “Nee.” Om daarna uit te leggen dat de motor van Honda daar nog niet goed genoeg voor is: “Ze doen drie of vier races met een motor. Ze volgen niet hetzelfde programma als de andere fabrikanten. Ze zijn niet in staat om zeven wedstrijden te doen met een power unit. En als ze wel zeven races doen met een motor, hebben ze niet genoeg vermogen om te kunnen winnen.”