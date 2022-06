Ocon blij met DRS-teamwork Alpine: "Perfect uitgevoerd"

Fernando Alonso begon als tweede aan de Grand Prix van Canada, maar een verkeerde strategie en een probleem met de motor zorgden ervoor dat de Spanjaard na de safety car-fase achter teamgenoot Esteban Ocon reed. Het motorprobleem maakte hem echter ook kwetsbaar ten opzichte van de jagende Valtteri Bottas. In een poging om de Alfa Romeo-coureur af te stoppen, liet Ocon zich terugzakken tot vlak voor Alonso, zodat hij ook gebruik kon maken van DRS. Het bleek een uitstekende zet, want Ocon en Alonso kwamen als zesde en zevende over de finish. De tweevoudig wereldkampioen kreeg daarna echter nog vijf seconden tijdstraf, omdat hij in de laatste ronde te vaak van lijn wisselde tijdens het verdedigen. Daardoor viel hij uiteindelijk terug naar de negende stek.

Ocon is blij met de manier waarop hij en Alonso gedurende slotfase van de race samenwerkten. "Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met onze dag. De auto voelde denk ik iets levendiger dan de twee voorgaande dagen. Er is voor ons nog voldoende om te begrijpen over het hoe en waarom. Ik denk echter dat we onze potentie over het algemeen hebben gemaximaliseerd, want de auto's voor ons waren te snel en ook de auto's achter ons waren eerlijk gezegd iets sneller", antwoordt de Fransman op een vraag van Motorsport.com. "Aan het einde zette Valtteri behoorlijk wat druk op Fernando. We probeerden het spel als team te spelen door mij DRS te laten geven aan Fernando. Dat hebben we goed gedaan, we hebben het perfect uitgevoerd. Fernando had een klein probleem met zijn motor, waardoor hij wat vermogen verloor. Ik hield dus met opzet in om hem te helpen een slipstream te krijgen, zodat hij kon verdedigen ten opzichte van Valtteri. We hebben dus goed teamwerk geleverd en samen lukte het net om hem af te stoppen, want in de spiegels zag ik dat het krap was! Het is een flinke boost voor ons in het kampioenschap voor constructeurs en dat McLaren niet scoorde, helpt ons om terug te komen."

Op de vrijdag zat Alpine er absoluut nog niet goed bij onder droge omstandigheden, maar op zondag was er ruim voldoende snelheid om met twee auto's in de punten te eindigen. Het team en Ocon zoeken echter nog naar een verklaring waarom de vorm op zondag zoveel beter was. "We hebben enkele veranderingen doorgevoerd, maar geen drastische zaken. Daarom is het belangrijk voor ons dat we gaan begrijpen waarom dit het geval was. We hebben daar een week de tijd voor. De auto's gaan terug naar de fabriek in Enstone, dus dat is goed."