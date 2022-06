Wolff: Mercedes moet voorzichtig zijn met verwachtingen

Lewis Hamilton en George Russell evenaarden in Canada het beste resultaat van Mercedes tijdens het Formule 1-seizoen 2022 door derde en vierde te worden, een prestatie die zij eerder in de openingsrace in Bahrein afleverden. Toch zal het team meer vertrouwen uit het optreden op Circuit Gilles Villeneuve halen, omdat dit qua snelheid de meest competitieve race tot dusver was. Het leidt meteen tot de vraag of Mercedes de rest van het jaar in staat is om een bedreiging te vormen voor Red Bull Racing en Ferrari, iets wat in de eerste acht races ver buiten bereik bleef.

Of dat daadwerkelijk mogelijk is, weet Hamilton niet. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde in Montreal voor de tweede keer dit seizoen op het podium, maar ziet wel dat de GP van Canada voor meer vertrouwen in een goed restant van het seizoen zorgt. "Het heeft mij en het team veel hoop gegeven. Ik denk dat er nog meer aan komt uit deze auto", vertelt Hamilton. "De potentie is er echt als we de goede afstelling kiezen en ik denk dat dit het lastigste is geweest dit jaar: het echt optimaliseren van de set-up. De window van deze auto is veel, veel kleiner dan bij alle andere auto's waarmee we hebben gewerkt."

'We zijn er nog niet'

De aankomende races op snelle circuits als Silverstone en Paul Ricard worden op een glad baanoppervlak verreden en dat zou beter bij de Mercedes W13 moeten passen. Teambaas Toto Wolff waakt echter voor te veel optimisme. "Een zwaluw maakt nog geen zomer. We zagen die zwaluw in Barcelona al, maar op een of andere manier vloog die daarna ergens anders heen", verwijst de Oostenrijker naar de vorige sterke race van Mercedes. "Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Vrijdag kwamen we snelheid tekort. In de regen waren we goed en ik denk dat het respectabel was. En tijdens de race behoorden wij volgens mij op momenten tot de snelste auto's. In de tweede stint waren Lewis en George bijna net zo snel als de coureurs vooraan. Niet helemaal, maar tijdens sommige ronden wel. Dat is heel bemoedigend om te zien, maar we moeten gewoon voorzichtig zijn. We moeten nog zoveel werk verzetten voordat we weer vooraan staan, we zijn er nog niet."

Tegelijkertijd was Wolff blij dat Hamilton in Canada eens niet in de hoek waar de klappen vallen zat. In de eerste fase van het seizoen had de Brit regelmatig pech met de timing van safety cars en andere kleine zaken, waardoor hij niet de resultaten scoorde die wellicht mogelijk waren geweest. In Canada ging het allemaal een stuk soepeler en dat verwelkomde Wolff met open armen. "Er waren veel races waarin het niet zijn kant op viel, waar hij een podium of een veel beter resultaat had kunnen scoren. Dat kwam dan niet doordat hij zelf iets verkeerd deed, maar door pech. Het is goed om te zien dat hij nu eens aan de goede kant staat en het podium beklimt, zonder dat het op een presenteerblaadje wordt aangereikt."

Video: Hamilton passeert Ocon op weg naar podiumplek