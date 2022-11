Eindrapport Pierre Gasly: Een frustrerend jaar bij AlphaTauri

Het Formule 1-seizoen van Pierre Gasly

Positie in het wereldkampioenschap: 14

Aantal WK-punten: 23

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (Italië)

Beste resultaat: 5e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 6,4

Pierre Gasly reed in 2022 zijn vijfde volledige Formule 1-seizoen en zijn vierde volledige in dienst van AlphaTauri, dat eerst Toro Rosso heette. Zijn degradatie van Red Bull Racing naar AlphaTauri in 2019 heeft de Fransman goed gedaan. Hij kwam sterker terug en werkte zich op als teamleider bij de renstal uit Faenza. Zijn harde werken werd beloond met een zege op Monza. Afgelopen seizoen borduurde hij verder op zijn successen en eindigde eigenlijk steevast in de punten, met een derde plek in Azerbeidzjan als hoogtepunt. 2022 werd vervolgens een frustrerend jaar. Al vrij snel concludeerde Gasly dat de AT03 niet de auto was waar ze in Faenza op hoopten. Hoewel de wintertests nog hoopvol leken, werd de eerste tik in Bahrein met een uitvalbeurt al uitgedeeld. Die volgde Gasly op met twee keer punten: in Saudi-Arabië en Australië. Daarna volgden er slechts nog vier finishes in de top-tien.

Tekst gaat verder onder de poll

In totaal incasseerde Gasly drie uitvalbeurten: Bahrein en Miami, Groot-Brittannië. In Amerika tikte hij Lando Norris in de rondte, terwijl op Silverstone hij betrokken was bij het zware incident met Zhou Guanyu. Gasly kon zijn weg vervolgen, maar viel na 28 rondes races uit. In Canada kwam het nieuws dat de Fransman voor 2023 bij AlphaTauri zou blijven en gezien zijn contract nergens heen kon. Met het vertrek van Fernando Alonso en Oscar Piastri kwam er echter ruimte bij Alpine en dus ging Gasly in gesprek met Marko, Christian Horner en Franz Tost. Uiteindelijk kwam Red Bull overeen met Alpine en was de weg vrij voor Gasly om naar het Franse merk te vertrekken. Gek genoeg begon het daarna ook onrustig te worden tussen Gasly en AlphaTauri. In een aantal races deed hij zijn beklag over de remmen en hij liet zijn frustraties geregeld blijken. Daarnaast verzamelde hij als enige van het hele veld tien strafpunten. De man uit Rouen hikt nu tegen een schorsing aan. Nog twee punten en dat is een feit. Het is raar, want Gasly was nooit een coureur die op die manier opviel.

Zo terugkijkend op 2022 kunnen we concluderen dat het niet Gasly zijn beste jaar was. Hoewel hij meer punten verzamelde dan teamgenoot Yuki Tsunoda, was het wel een stuk minder dan in voorgaande seizoenen. De overstap naar Alpine komt voor hem wel op het juiste moment. Het wordt tijd dat hij het in een nieuwe omgeving probeert en eens ondervindt hoe het is om bij een fabrieksteam te werken. Wat dat betreft passen Alpine en Gasly goed bij elkaar en niet alleen omdat beide partijen uit Frankrijk komen. De onenigheid met Esteban Ocon is bijgelegd. Gasly kan in 2023 zomaar eens de verrassing van het jaar worden.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 6,5 Niels Dijksterhuis 6 Bjorn Smit 6,5 Mark Bremer 6,5