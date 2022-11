Na vier jaar absentie keert Ricciardo in 2023 terug op het oude nest als reservecoureur voor Red Bull. Vanwege een teleurstellende periode bij McLaren was de Australiër genoodzaakt om de job aan te nemen, aangezien hij geen zicht meer had op een competitief plekje in de Formule 1. Via deze weg hoopt de achtvoudig Grand Prix-winnaar zichzelf weer terug te knokken tot een stoeltje voor 2024, vergelijkbaar met wat Alexander Albon vorig jaar deed.

Ricciardo’s ex-teambaas Zak Brown gelooft heilig dat de 33-jarige coureur goed genoeg is voor de Formule 1. Zijn rol als reservecoureur kan volgens Brown zeker helpen om de weg terug te vinden. “Kijk maar naar De Vries”, vertelt Brown. “Hij presteerde zo goed tijdens zijn invalbeurt voor het team van Williams, dat hij daarmee een stoeltje voor het jaar daarop heeft veroverd. Uit het niets was hij weer erg gewild door verschillende teams.”

Beste alternatief voor Ricciardo?

Motorsport.com vroeg de McLaren-teambaas of hij verwacht dat de rol als reservecoureur bij Red Bull meer perspectief biedt dan bijvoorbeeld een vast zitje bij Haas in 2023. “Dat is moeilijk in te schatten. Als hij zijn teamgenoot Magnussen zou verslaan, dan komt hij terug in de schijnwerpers. Aan de andere kant biedt Red Bull ook een mooie kans wanneer één van de coureurs niet zou kunnen rijden, aangezien zij een winnende auto hebben."

Brown was verbaasd dat Ricciardo niet werd opgepikt door andere teams, nadat bekend werd gemaakt dat de samenwerking tussen hem en McLaren vroegtijdig zou worden beëindigd. “Aan de andere kant denk ik ook dat hij niet voor ieder team wil rijden. Hij wil meedoen voor de overwinningen. Acht keer als racewinnaar naar huis gaan is zeker niet niks, dus ik weet zeker dat hij het nog in zich heeft. Misschien dat een andere omgeving dat weer in hem naar boven haalt. Ik denk dat iedereen hem graag terugziet op de grid.”