Zondagmiddag 20 november, rond de klok van 16.00 uur. De finishvlag is voor de laatste keer gezwaaid in het Formule 1-seizoen 2022. De teams en coureurs kunnen na een bomvol seizoen eindelijk gaan genieten van welverdiende rust. Voor Motorsport.com Formule 1-journalisten Erwin Jaeggi en Ronald Vording is het dan nog flink aanpoten: daags na de seizoensfinale staat de deadline voor het nieuwe boek F1 2022 Een klasse apart te wachten.

Het resultaat mag er zijn: een ruim 300 pagina’s tellend boek over het voorbije seizoen, met alle ins en outs over het titeljaar van Max Verstappen, de grote problemen bij Mercedes, de aanhoudende blunders bij Ferrari en nog veel meer. "De rijderstitel was vijf races voor het einde binnen, maar van een rustig seizoenseinde was absoluut geen sprake", zegt Jaeggi. "Zo kwam eind september naar buiten dat Red Bull in 2021 te veel geld had uitgegeven, een zaak waar uiteindelijk pas in Mexico een punt achter werd gezet. En na de race in Brazilië was er veel ophef over een teamorder die Verstappen naast zich neer had gelegd. Zodoende is het hoofdstuk waarin de laatste races behandeld worden iets langer geworden dan voorzien en werd het richting de deadline nog behoorlijk aanpoten. Maar het eindresultaat mag er naar mijn eigen bescheiden mening zijn."

Mooie maar ook spannende avonturen

Jaeggi en Vording trokken dit jaar weer voor Motorsport.com de wereld over. Verre reizen naar Mexico en Japan, maar ook de bijzondere thuisraces in Zandvoort en Spa stonden op het programma. Vording: "Het hoogtepunt op persoonlijk vlak was de Grand Prix van Japan. Niet alleen omdat Verstappen daar in alle tumult zijn tweede wereldtitel pakte, maar vooral de beleving van de keurige Japanse fans, het circuit van Suzuka en Japan in algemene zin. De passie in Imola gooit overigens ook hoge ogen op dat vlak en is prachtig om mee te maken." Dat het niet altijd alleen maar leuk is en goed gaat, kan Jaeggi beamen. Hij reisde vroeg in het seizoen af naar Saudi-Arabië: "Op vrijdag was er een raketaanslag op een oliedepot niet ver van het circuit. Dat was wel een heftig moment. Een dag later was er nog steeds een donkere rookwolk boven de stad te zien. De inwoners van Jeddah lagen er zelf trouwens niet wakker van. 'Klein brandje, niets aan de hand', zei een Uber-chauffeur tegen me. Hoe dan ook, ik was na dat weekend blij om weer terug in Nederland te zijn."

Ondanks de moeizame start werd het jaar 2022 gedomineerd door Red Bull Racing en Verstappen. De combinatie bleek schier onverslaanbaar, maar eenvoudig ging dat niet altijd. Denk maar aan de indrukwekkende inhaalraces kort voor de zomerstop. Vording daarover: "Wat betreft de baanactie noemt Verstappen zelf Spa als hoogtepunt, maar springt Hongarije er voor mij uit. Ik weet nog goed hoe hij zaterdag met zijn helm op en de pest in het lijf in de paddock het vierkantje voorbijliep na de kwalificatie. Winst vanaf P10 in zo’n spektakelstuk had toen niemand voor mogelijk gehouden. Bovendien was die race voor mij het ultieme bewijs dat de nieuwe regels werken. Inhalen was onder het vorige reglement schier onmogelijk op de Hungaroring, laat staan winnen vanaf P10. Het toont treffend aan dat de amusementswaarde omhoog is gegaan door de nieuwe regels, met weer een mooi seizoen tot gevolg.”

Nu te koop: F1 2022 Een klasse apart

F1 2022 Een klasse apart. Boek van Motorsport.com F1-verslaggevers Erwin Jaeggi en Ronald Vording