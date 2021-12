Eindrapport Haas: Een jaar om snel te vergeten

Het Formule 1-seizoen van Haas

Rapportcijfer: 4,4

Het Formule 1-team van Haas mag Nikita Mazepin best dankbaar zijn. Met de uitslag van zijn coronatest voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi zorgde de Rus er op de valreep namelijk voor dat er toch nog één positief nieuwtje over de renstal te melden viel dit jaar. In 2020 wisten Romain Grosjean en Kevin Magnussen nog met pijn en moeite drie WK-punten uit het vuur te slepen voor de renstal van Gene Haas, maar dit jaar bleef de teller van de Amerikaanse renstal voor het eerst op nul staan. Een al te grote verrassing mag dat overigens niet genoemd worden. De ervaren Magnussen en Grosjean moesten eind vorig jaar namelijk het veld ruimen voor de komst van twee rookies. Daarnaast spendeerde Haas tijdens de winter als enige team geen enkele token aan de ontwikkeling van de auto. Alleen het noodzakelijke werk werd uitgevoerd om de VF-21 aan de technische reglementen te laten voldoen.

Het gevolg was dat Mazepin en teamgenoot Mick Schumacher in feite in het diepe werden gegooid met dezelfde auto waar ook Grosjean en Magnussen al hun handen vol aan hadden. De meeste tijd leek Haas in de winterstop gestoken te hebben in de kleurstelling, die overigens wel totaal vernieuwd was. Schumacher en Mazepin bungelden het hele jaar onderaan de tijdenlijsten en werden in de races al snel op achterstand gereden door de rest van het veld, waardoor het verslaan van de eigen teamgenoot eigenlijk als enige doel overbleef. De twee hadden simpelweg niemand anders om tegen te vechten. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat de onderlinge strijd gedurende het seizoen tot de nodige spanningen leidde. Beide teamgenoten hadden het geregeld met elkaar aan de stok, met de Dutch Grand Prix in Zandvoort als dieptepunt. Mazepin was na afloop van de kwalificatie woedend omdat Schumacher zijn snelle ronde zou hebben verpest door voor te dringen. De Duitser was een dag later dan weer boos op de Rus, die hem tijdens de race in de pitmuur zou hebben willen drukken. Teambaas Guenther Steiner was er tussen al het gevloek door maar druk mee.

Schaarse lichtpuntjes

Was het dan echt allemaal kommer en kwel dit jaar bij Haas? Nee, want vooral Schumacher zorgde zo nu en dan ook voor een klein lichtpuntje in de duisternis. De Duitser bereikte in Frankrijk voor het eerst het tweede kwalificatiedeel, al kon hij daar vanwege een crash niet aan deel nemen. In Turkije bereikte de zoon van de zevenvoudig Formule 1-kampioen opnieuw Q2. In lastige omstandigheden reed de 22-jarige coureur zich naar een keurige veertiende startplek. Lang had hij daar overigens geen plezier van: in de tweede ronde van de race werd hij namelijk in de rondte getikt door Fernando Alonso.

Schumacher stond in de lagere categorieën bekend als een coureur die vaak een jaartje nodig had om op gang te komen, maar in zijn eerste jaar in de Formule 1 heeft hij Mazepin overtuigend het nakijken gegeven. In de kwalificaties was het verschil tussen beide teamgenoten vaak enorm. Alleen in Monaco en Hongarije – waar Schumacher vanwege een crash in de derde vrije training niet kon deelnemen aan de kwalificatie – mocht Mazepin voor zijn teamgenoot plaatsnemen op de startopstelling. Het is echter nog maar de vraag hoeveel die prestatie van Schumacher waard is aangezien er nogal wordt getwijfeld aan de hoeveelheid talent van Mazepin. Er moet echter wel gesteld worden dat ‘Mazespin’ na de eerste paar races vrij snel heeft afgerekend met zijn bijnaam en onderaan de streep mede-debutanten Schumacher en Yuki Tsunoda vaker brokken hebben gemaakt.

Plukt Haas volgend jaar de vruchten van mager 2021?

De keuze van Haas om geen tijd te steken in de ontwikkeling van de VF-21 moet in 2022 zijn vruchten af gaan werpen. De renstal heeft zich namelijk het hele jaar gericht op de ontwikkeling van de auto voor komend seizoen, wanneer het technisch reglement volledig op de schop gaat. Het is nog afwachten of de extra focus op 2022 de tijd en moeite waard is geweest, al zullen Schumacher en Mazepin elk met een jaartje ervaring op zak in ieder geval al met meer vertrouwen aan de start verschijnen.

Door de afwezigheid van zijn positief geteste teamgenoot besloot Schumacher tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi maar het gevecht aan te gaan met Nicholas Latifi. Een duel dat door de Duitser werd gewonnen en voor de Williams-coureur eindigde in de muur, met alle gevolgen van dien. Het is te hopen dat beide Haas-coureurs volgend jaar vaker met coureurs van andere teams de strijd aan kunnen gaan en niet langer zijn aangewezen op een onderling duel om de rode lantaarn te ontlopen.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 5,0 Ronald Vording 5,0 Koen Sniekers 5,0 Niels Dijksterhuis 3,0 Bjorn Smit 4,0