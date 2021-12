Ricciardo maakte begin vorig jaar de overstap van Renault [Alpine] naar het team van McLaren. Daar kreeg de coureur afkomstig uit Perth niet alleen een andere auto, maar met een Mercedes-motor ook een andere aandrijving. Alle ingrediënten voor een sterk seizoen waren aanwezig. De Australiër begon echter stroef laat hij exclusief aan Motorsport.com weten. "Het startte niet lekker. Het werd wel ietsje beter, maar de dipjes bleven. Over de tweede helft ben ik meer te spreken. Al zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar daar raak ik niet door van streek", zegt Ricciardo. "Ik heb dus een stap gemaakt, maar ik moet er volgend jaar nog eentje maken. Dan kom ik waarschijnlijk pas waar ik wil zijn."

En de McLaren-coureur weet maar al te goed waar de verbeterpunten liggen. Met name de kwalificaties op zaterdag moeten volgens de voormalig Red Bull-rijder beter. "Dat geeft me ook een betere uitgangspositie voor zondag. Het houdt me meer uit het gedrang." En terwijl de McLaren-coureur in Saudi-Arabië nog keurig vijfde finishte, werd de slotrace in Abu Dhabi minder goed afgesloten. Daar kwalificeerde Ricciardo zich als tiende, maar kwam op de twaalfde plek over de meet. Een goed voorbeeld waarom de zaterdagen beter moeten. "In schone lucht had daar [in Abu Dhabi] het tempo hoger kunnen liggen. Ik geef mezelf hier echter de schuld van. Dat is wat er gebeurt met een tiende tijd in de kwalificatie. De zaterdagen moeten volgend jaar dus echt beter."

Lando Norris, McLaren en Daniel Ricciardo, McLaren Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

De McLaren-coureur deelde de garage in 2021 met teamgenoot Lando Norris. Het kwalificatieduel werd door Ricciardo verloren. Norris was in tweeëntwintig wedstrijden veertien keer sneller dan Ricciardo. De Brit eindigde uiteindelijk met 160 punten op de zesde positie in de eindstand. Ricciardo werd achtste met 115 stuks. Het bij elkaar opgetelde puntenaantal van 275 punten bracht McLaren op de vierde plek in de strijd bij de constructeurs. Het team moest Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes voor zich dulden.