Mazepin test positief op corona en mist GP van Abu Dhabi

Voor Nikita Mazepin zit het Formule 1-seizoen er al op. Haas meldt zondag dat haar Russische coureur een positieve coronatest heeft afgelegd en zich derhalve heeft moeten terugtrekken voor de slotrace in Abu Dhabi. Haas laat weten dat Mazepin zich fysiek goed voelt en geen symptomen van COVID-19 vertoont. Desondanks gaat hij in quarantaine en volgt hij de richtlijnen van de desbetreffende gezondheidsautoriteiten.

Mazepin maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1. Daarbij wist hij amper indruk te maken. Dat heeft deels te maken met de matige auto van Haas, maar ook ten opzichte van zijn teamgenoot Mick Schumacher kwam hij duidelijk tekort. Hij verloor het kwalificatieduel met 20-2 van zijn Duitse collega. Alleen in Monaco en Hongarije versloeg Mazepin Schumacher op zaterdag. In beide gevallen kon laatstgenoemde de kwalificatie niet rijden na een crash in de derde vrije training. In Abu Dhabi kwalificeerde Mazepin zich als twintigste, op bijna 0,8 seconde achterstand van Schumacher (P19).

Na Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton in 2020 en Kimi Raikkonen in 2021 is Mazepin de vijfde Formule 1-coureur die een Grand Prix mist als gevolg van een positieve coronatest. Ook Pierre Gasly, Charles Leclerc en Lando Norris zijn besmet geweest met corona, maar dat gebeurde buiten het seizoen om.

