Tijdens de neutralisatie nam wedstrijdleider Michael Masi beslissingen die niet goed werden ontvangen door Wolff. Gedurende de eindfase kwam de Oostenrijker al een peer keer zijn beklag doen over de radio en naderhand diende de Duitse formatie protesten in. Deze werden afgewezen, waarna er gemeld werd dat Mercedes de intentie had om in beroep te gaan. Deze heeft het team inmiddels teruggetrokken. Volgens Wolff zijn alle beslissingen in overleg met oud-kampioen Hamilton genomen.

"We hebben met Lewis besloten de protesten in te dienen, een eventueel beroep in te dienen en het beroep terug te trekken. Niet alleen voor hem, maar ook voor het team was deze beslissing voor de uitkomst van het kampioenschap een enorme klap. Niemand van ons wil het kampioenschap in de rechtbank winnen", vertelt Wolff aan onder andere Motorsport.com. "Maar aan de andere kant is ons groot onrecht aangedaan. Het was niet alleen maar een slechte beslissing. Het was een eigen interpretatie van de regels en dat maakte van Lewis een sitting duck. Het was een ontzettend lastige beslissing voor hem en het team om het beroep in te trekken, want het voelde voor ons als onrecht. Wij geloven dat in de Formule 1 - de koningsklasse van de autosport - juist recht moet worden gedaan. Mijn ziel en hart huilen dat dit op de juiste manier beoordeeld had moeten worden en dat de juridische situatie ons het verschil zou hebben gegeven tussen gelijk hebben en recht krijgen."

Wolff liet eerder al optekenen te hopen dat Hamilton volgend jaar nog in de Formule 1 actief blijft. "Ik heb dagelijks een dialoog met hem, maar respecteer ook dat er momenteel niet veel te bespreken valt. Eenieder van ons gaat op zijn eigen manier om met deze gevoelens. Ik moet er alles aan doen om hem over deze gevoelens heen te helpen, waardoor hij sterker terugkeert of terugkeert naar zijn liefde voor de sport en daardoor weer vertrouwen krijgt in de beslissingen in de sport. We hopen van harte dat dit het geval gaat zijn."