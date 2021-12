Wolff hoopt dat Hamilton in de Formule 1 blijft: "Nog steeds pijnlijk"

"Momenteel zijn Lewis en ik gedesillusioneerd. Niet door de sport, daar houden we enorm van. Net als van de stopwatch, want die ligt nooit", vertelt Wolff tijdens een ingelast persmoment tegen onder andere Motorsport.com. "Maar als we met het fundamentele principe van sportieve eerlijkheid en authenticiteit breken, dan is de stopwatch ineens niet meer relevant omdat we te maken krijgen met willekeurige besluitvorming. Dan kan de liefde [voor de sport] verdwijnen. En je begint je af te vragen of al het werk dat je erin hebt gestoken op de baan kan worden gezien, want er is een mogelijkheid dat het je wordt afgenomen."

Het is maar Formule 1 Toto Wolff

Volgens de Mercedes-teambaas zit de pijn diep en ook Hamilton heeft een tik gehad. De Oostenrijker hoopt daarom van harte dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn weg gaat vervolgen in de koningsklasse van de autosport. "We gaan nooit over de veroorzaakte pijn en het leed heenkomen. Ik hoop van harte dat Lewis doorgaat met racen. Hij is de beste coureur ooit", aldus Wolff, die vervolgens kort terugblikt op de race in Abu Dhabi. "Hij domineerde en er was geen twijfel over wie de wedstrijd zou gaan winnen. De komende weken gaan we de wedstrijden evalueren. Ik denk wel dat zijn racehart zegt om door te gaan, want hij presteert nu op de toppen van zijn kunnen. Voor nu is het zaak om de pijn zoveel mogelijk te verwerken. Het is ook een man met duidelijke principes. Al blijft het enorm lastig om te begrijpen wat er is gebeurd."

Wolff hoopt wel dat de teleurstelling bijtrekt, maar gelooft niet dat het ooit helemaal verdwijnt. "Het gaat wel even duren voordat we verwerkt hebben wat er gebeurd is, al denk ik niet dat we hier ooit helemaal van afkomen. Dat is simpelweg onmogelijk, ook niet voor een coureur. Hopelijk kunnen we samen met de FIA en de Formule 1-organisatie de situatie verbeteren. Tot op heden snap ik ook gewoon niet wat er gebeurd is. Ik ben nog steeds in ongeloof en het voelt nog steeds onwerkelijk."

De Oostenrijkse teambaas probeert de situatie wel te relativeren. "Je moet echter het belangrijkste in het leven niet vergeten. Dit is maar Formule 1. Het is maar een sport. Er kunnen veel ergere dingen gebeuren. We moeten niet in die valkuil stappen waarbij we denken dat dit het belangrijkste is op de wereld. Het is onze kleine microkosmos. Eentje waar wij onderdeel van zijn, waarin we principes en overtuigingen hebben gecreëerd. En voor veel [mensen] voelt het alsof deze aan de kant zijn getrapt."