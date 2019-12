Eindrapport Alfa Romeo: Goed begin blijkt niet het halve werk

Alfa Romeo in het F1-seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 8

Aantal WK-punten: 57

Beste resultaat: 4e plaats (Brazilië, Kimi Raikkonen)

Rapportcijfer: 6,4*

Voor aanvang van dit seizoen verdween het iconische 'Sauber' uit de teamnaam. En dat terwijl er tegelijkertijd juist een Sauber-exponent terugkeerde op het oude nest: Kimi Raikkonen. Het bleek cruciaal voor de kickstart die het Italiaanse merk (nog op een Zwitserse licentie) zou beleven. Waar Antonio Giovinazzi overduidelijk tijd nodig had om zich aan te passen aan de koningsklasse, ontpopte de ervaren Iceman zich tot een gewenste vaandeldrager. Zoals de jongeling Charles Leclerc dat het jaar ervoor eigenlijk was.

Raikkonen nam een karrenvracht aan ervaring en technische knowhow mee van Ferrari. Volgens ingewijden is het van cruciaal belang gebleken voor zowel de ontwikkeling van de auto als ook voor de continue zoektocht naar een ideale afstelling. Op het asfalt toonde de Fin zich vervolgens ook nog eens de geknipte man om het karwei af te maken.

Aangezien Ferrari het salaris van Kimi betaalde, is hij met recht een fraai geschenk uit Maranello te noemen. En daar bleef het niet bij. Alfa kreeg nog meer financiële speelruimte om te investeren in de eigen faciliteiten en zag het technische hart bovendien worden versterkt met Ferrari-inbreng. Vooral de komst van Simone Resta bleek van groot belang. Resta heeft zijn sporen verdiend in Maranello en speelde als technisch directeur een grote rol in de ontwikkeling van de Alfa Romeo C38. Het meesterbrein werd echter al snel gemist door Ferrari en dus volgde afgelopen zomer het onvermijdelijke bericht: Resta keert per 1 november terug bij Ferrari. Dat is ook meteen het nadeel van zo'n innige band met een grootmacht, je bent overgeleverd aan de grillen van de grote broer.

Ook sportief gezien kwam de klad er na de zomer behoorlijk in. Alfa leek de boot qua doorontwikkeling simpelweg te missen en betaalde daar een hoge prijs voor. Waar er voor de zomerstop nog in acht van de twaalf races punten werden verzameld, bleef de teller na de vakantie steken op slechts vier. Alfa zakte weg in het moeras van het middenveld en leek een even kansloze tweede seizoenshelft als Haas af te werken.

Eén Grand Prix voorkwam dat en gaf Alfa Romeo nog wat kleur op de wangen: de tombola van Brazilië. Met een vierde en vijfde stek beleefde de stal van Frederic Vasseur verreweg het beste weekend van het jaar en werd terloops P8 bij de constructeurs veilig gesteld. Toch verbloemt dit niet dat Alfa voor 2020 wel degelijk uit een ander vaatje moet tappen. Het momentum van de eerste seizoenshelft moet worden teruggevonden. Wellicht kan de grote broer uit Maranello weer een handje helpen, al is het daar momenteel ook kommer en kwel. Dus: Vasseur, bedenk een list.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 6,0

Filip Cleeren: 7,0

Ronald Vording: 6,5

Mark Bremer: 6,0