Gasly over degradatie: "Sommige beloften zijn nooit nagekomen"

Door het vertrek van Daniel Ricciardo naar Renault moest Red Bull Racing in de winter op zoek naar een opvolger. De teamleiding achtte Gasly rijp genoeg om de overstap naar het topteam te maken. De Fransman kon echter niet wennen aan de RB15 en presteerde in de eerste seizoenshelft onder de maat. In de wintertest crashte hij al tweemaal, waardoor hij vanaf dag één onder druk stond. Toch kreeg hij te horen het seizoen af te mogen maken, maar zoals men weet is daar weinig van terechtgekomen. Volgens Gasly lag dit niet alleen aan de prestaties. "Helmut [Marko, adviseur van Red Bull] had mij beloften gedaan, vooral over de aanpassingen aan de auto. Hij vertelde me opnieuw dat ik tot Abu Dhabi kon blijven, maar sommige beloften zijn nooit nagekomen. Ik was door dit alles teleurgesteld, maar weet dat in de Formule 1 niet alleen de prestaties tellen. Het is een meedogenloze wereld waar veel over geld en politiek wordt gepraat. Maar er zijn bepaalde dingen die tussen het team en mij moeten blijven", zei hij tegen het Franse L'Equipe.

Sinds de positiewissel met Alexander Albon is Gasly voorzichtig geweest met zijn uitlatingen. Dat hij er niet blij mee was, durfde hij wel direct prijs te geven. "Ik was van streek toen ik het nieuws hoorde, omdat ik het oneerlijk vond. Ik was ook gefrustreerd door die zes maanden met Red Bull. Ik presteerde slechts op 80 procent van mijn kunnen en dat kwam deels doordat ik niet de middelen had gekregen om het beter te doen. Maar ik besloot de frustraties uiteindelijk om te zetten in positieve energie, om terug te slaan. Ik wilde niet te veel erover praten, dus zei tegen de pers dat mijn antwoord wel op de baan zou volgen", ging hij nog eens in op de impact die het telefoontje op hem had.

Het gaat Gasly sinds zijn terugkeer bij Toro Rosso voor de wind en heeft hij in Brazilië zelfs zijn eerste F1-podium behaald. "Ik focus me liever op mezelf. Ik wilde met mijn resultaten aantonen dat ik nog steeds snel genoeg ben. Er zijn zeker een paar dingen geweest die ik anders had kunnen aanpakken. Daar ben ik me bewust van. Ik ben pas 23 jaar oud en heb de ambitie om op een dag wereldkampioen te worden. Dus ik kijk vooruit en alles wat ik dit jaar heb meegemaakt is weer een les voor mij."

