Analyse: Slechts twee coureurs ontsnappen aan motorstraf in 2019

De huidige reglementen zijn streng als het aankomt op het aantal motoronderdelen en versnellingsbakken waar de coureurs het tijdens een jaar mee moeten doen. Naast alle beperkingen qua ontwerp van de wagens, brandstof, gewicht en veel meer andere zaken, zijn er ook regels voor het aantal motorcomponenten dat gebruikt mag worden gedurende het seizoen.

Slechts een paar jaar terug beschikten coureurs over vijf exemplaren van elk motoronderdeel, nu ligt dat aantal in sommige gevallen nog op twee. Hoewel er drie exemplaren van de interne verbrandingsmotor, MGU-H en turbo gebruikt mogen worden over een heel seizoen zonder straffen op te lopen, geldt dat voor de batterij, control electronics en MGU-K niet. Van deze drie onderdelen zijn er nog maar twee exemplaren toegestaan. De vele gridstraffen die het afgelopen seizoen zijn uitgedeeld, wijzen erop dat het erg moeilijk is voor de teams om zich daaraan te houden. Gaat er een keer een onderdeel kapot, dan lijkt een gridstraf haast niet meer te vermijden.

Gemiddeld 5,6 straffen per Grand Prix

Je kunt je afvragen of de regels niet te streng zijn. De opgeschudde startgrids hebben uiteindelijk een grote impact op het resultaat aan het eind van het kampioenschap, want hoeveel kans heeft bijvoorbeeld een McLaren om 'best of the rest' te worden wanneer het naar de achterkant van de grid wordt gestuurd? Had Max Verstappen nog steeds gewonnen als hij in Oostenrijk, Duitsland of Brazilië vanaf P20 had moeten beginnen?

Tel je alle motorstraffen bij elkaar op die de FIA in 2019 uitdeelde, dan kom je uit op 118 stuks. Met andere woorden: elke Grand Prix waren er gemiddeld 5,6 motorstraffen. Een kleine kanttekening daarbij is dat in sommige gevallen iemand meerdere straffen tegelijk kreeg, om de schade in tactisch opzicht zoveel mogelijk te beperken. Start je sowieso achteraan, dan kun je immers net zo goed andere, oude onderdelen wisselen zonder extra gevolgen.

Hoe dan ook, de cijfers tonen aan dat de limieten ruimschoots zijn overschreden. Met name de verbrandingsmotor blijkt een zwak punt. Een aantal coureurs heeft vier motoren meer gebruikt dan is toegestaan en in totaal zijn er dertig te veel gebruikt. De MGU-K, MGU-H en turbo zijn gezamenlijk goed voor meer dan twintig overtredingen.

Meeste overtredingen voor Toro Rosso en Honda

Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat is in dit opzicht de grootste 'veelpleger'. De 25-jarige Rus heeft van de verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en turbo elk vier exemplaren te veel gebruikt. Ook met de control electronics en energy store kon hij niet binnen de limiet blijven, wat ertoe leidde dat hij in totaal liefst achttien straffen heeft gekregen. Dat is bijna elke race één wanneer het over het hele seizoen evenredig verspreid zou zijn.

Maar teams hebben er soms baat bij een versleten onderdeel te wisselen voor een nieuwe wanneer ze weten dat er op een bepaald circuit veel te halen valt, of op een andere baan juist weinig. Het rijdersduo van Toro Rosso fungeerde wat dat betreft als proefkonijnen voor motorfabrikant Honda, dat ook Red Bull Racing van krachtbronnen voorzag. Alleen Lewis Hamilton en Romain Grosjean bleven netjes binnen de grenzen met de zes verschillende motoronderdelen. Lance Stroll heeft een andere bijzondere statistiek dit seizoen behaald, want de Canadese Racing Point-piloot is de enige die maar één energy store en control unit heeft gebruikt.

Volgend jaar hebben de teams iets meer ademruimte gekregen van de FIA. Ze mogen vanwege de uitbreiding van de kalender naar 22 races een extra MGU-K gebruiken.

Overzicht gebruikte motorcomponenten F1-seizoen 2019: