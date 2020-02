Prominente rol Williams-drama in Netflix-docu Drive 2 Survive

De eerste serie bleek vorig jaar een enorm succes, mede door de glansrol van Haas-teamchef Guenther Steiner. Een andere teambaas, Claire Williams, belooft voor dit seizoen opnieuw spektakel. Ditmaal uit de garage van het team uit Grove: “Ik wil niets verklappen, maar er is een aflevering over de testdagen van 2019 en ik denk dat het ons als team de kans heeft geboden om een andere kant van het verhaal te belichten. Een kant die we anders zelf nooit aan het publiek hadden kunnen laten zien.”

Lees ook: Vijf dingen om naar uit te kijken bij Drive to Survive seizoen 2

De wintertest van 2019 in Barcelona begon voor Williams dramatisch. De auto was niet af en dus kon er de eerste twee dagen niet worden getest. De camera's van Drive 2 Survive volgden het fiasco op de voet: “Het geeft een goed beeld van het verdriet achter de hele situatie. Mensen denken soms iets te zien. Ze hebben vaak een oordeel, maar ze kunnen onmogelijk begrijpen wat er precies is gebeurd. Ik hoop dat ‘onze’ aflevering laat zien hoe pijnlijk het voor ons was.”

Williams had nooit de neiging om het camerateam van Netflix de garage uit te smijten: “Je negeert de camera’s. Het Netflix-team is fantastisch. We hebben nu twee jaar met ze gewerkt en ze zijn zich er altijd erg van bewust waar ze staan en wat ze doen. Wij zijn als team altijd vrij open geweest in het laten zien hoe we een Formule 1-team runnen. Dat daar nu camera’s bijkomen is niet zo heel erg hinderlijk.”

De nieuwe serie verschijnt vandaag online op Netflix.