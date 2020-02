Overzicht: Deze coureurs komen de laatste F1-testdag in actie

Het testwerk van de F1-teams komt vandaag ten einde. De equipes hebben een paar dagen de tijd om de data te analyseren en de juiste afstelling voor de seizoensopener te vinden, want over twee weken staat de Grand Prix van Australië al op het Formule 1-programma. Diverse rijders reden op donderdag al hun laatste ronden, vandaag is het de beurt aan hun teamgenoten om het testwerk af te ronden.

Mercedes, Red Bull Racing, Renault en Haas kiezen ervoor om de werkzaamheden te verdelen over beide coureurs. De overige teams laten een van de vaste waarden de slotdag voor hun rekening nemen.

Het testschema voor de laatste testdag in Barcelona: