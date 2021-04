Directeur Franse GP enthousiast over invoering sprintraces

De FIA, FOM en de tien F1-teams hebben inmiddels een akkoord bereikt over het organiseren van een experimentele sprintrace. Deze wedstrijd moet de huidige kwalificatie op zaterdagmiddag vervangen. Voorlopig zijn er drie weekenden aangemerkt voor een sprintrace en moet blijken of het op termijn een vaste waarde kan worden tijdens een Grand Prix-weekend.

Voormalig McLaren F1-teambaas Eric Boullier is nu een van de hoogste mensen binnen de organisatie van de Franse GP. Hij staat positief tegenover de verandering en prijst de Formule 1 voor de ‘volwassen aanpak’ om te experimenteren met het format. “Wij waren op de hoogte van de gesprekken tussen de FOM, de FIA en de teams", zei Boullier in gesprek met Motorsport.com. "Het is een heel lang traject geweest, ook de gesprekken met de teams en welke consequenties het voor hen en coureurs heeft. Ze hebben het goed doordacht en daar ben ik erg van onder de indruk. Het is ook de reden dat wij dit nieuwe format steunen.”

De Franse GP staat ervoor open om ook een sprintrace te organiseren, maar accepteert dat het waarschijnlijk nog niet voor dit jaar zal zijn. “Ze testen het nieuwe format dit jaar tijdens een paar races en dat is prima. Als het dan goed wordt bevonden door iedereen, moet het volgend jaar ingevoerd worden in het hele kampioenschap. Dan wordt dit het nieuwe format voor het hele seizoen, het zou mooi zijn om voor elke race hetzelfde format te hebben. Maar wij staan er zeker voor open.”