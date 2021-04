Mercedes geeft toe: “Onze pitstops zijn niet goed genoeg”

Over de race van afgelopen zondag kan nog lang gesproken worden en ook bij Mercedes is dat het geval. Het team speelde met de crash van Valtteri Bottas een hoofdrol, maar had met Lewis Hamilton nog een ijzer in het vuur. Die greep in Imola naast de overwinning en dat kwam onder meer door een belabberde pitstop halverwege de wedstrijd. Daardoor hield Max Verstappen de koppositie en koerste de Limburger af op zijn elfde overwinning in de Formule 1.

Het is niet voor het eerst dat Mercedes een fout maakt bij de pitstops. Denk aan de Duitse GP in 2019 toen de juiste banden niet klaarstonden voor Hamilton. Meer recent ging het mis tijdens de Grand Prix van Sakhir, toen George Russell als invaller van Hamilton de verkeerde banden meekreeg, opnieuw moest binnenkomen en daarmee de kans op de overwinning verloor. Valtteri Bottas verloor begin dit jaar nog eens meer dan zeven seconden toen het voorwiel van zijn W12 niet loskwam bij een pitstop.

Na de race in Imola erkende engineering director Andrew Shovlin dat er inderdaad gewerkt moet worden aan de pitstops. “We moeten eerlijk zijn en toegeven dat we niet de beste zijn”, verklaarde Shovlin in de traditionele debrief. “We verliezen tijd in de pitstops, dat is iets waar we nu al een tijd mee bezig zijn. In het geval van [Imola] hadden we met Lewis een probleem met een van de wheelguns. Voor de volgende stop hebben we dat kunnen fixen, er zat een korte vertraging op. Daarnaast moesten we hem iets langer vasthouden omdat [Antonio] Giovinazzi op dat moment langskwam. Zoals ik al zei, er zijn wat specifieke omstandigheden geweest die ons parten speelde in Imola. We zullen kijken of we dat kunnen oplossen, maar we werken ook met de crew en het materiaal om te kijken waar we ons kunnen verbeteren.”

Opvallend is overigens wel dat Mercedes in Imola met een andere pitstop goede sier maakte. De stop van Valtteri Bottas was de snelste van de Emilia-Romagna GP. De crew van Mercedes was drie duizendsten van een seconde sneller dan Red Bull.