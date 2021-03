Brivio: Alonso pusht Alpine tot het uiterste

Na een afwezigheid van twee jaar keert Alonso dit seizoen terug in de Formule 1 op het oude nest in Enstone, waar het team van Renault afgelopen winter werd omgedoopt tot Alpine. De Spanjaard komt er onder andere samen te werken met Davide Brivio, de voormalig MotoGP-teambaas van Suzuki die dit jaar bij Alpine de rol van sportief directeur op zich neemt. De Italiaan heeft er al kennis kunnen maken met de enorme gedrevenheid van Alonso, wat in het verleden bij sommige teams nog wel eens tot spanningen leidde. Bij Alpine is daar volgens Brivio echter geen sprake van.

“Fernando is echt aan het pushen en ik denk dat het voor het team heel positief is om zo’n type coureur aan boord te hebben”, vertelt Brivio. “Een coureur die iedereen stimuleert en tot het uiterste weet te drijven om maximaal te presteren. Het feit dat hij terugkeert in de meest veeleisende autosportklasse laat zien hoe gemotiveerd hij is om weer terug te zijn en goed te presteren.”

Goede combinatie

Volgens Brivio kan de ervaring van de tweevoudig wereldkampioen ook van grote waarde zijn voor teamgenoot Esteban Ocon, die dit jaar aan zijn vierde volledige F1-seizoen begint: "Ik denk dat het een geweldige combinatie gaat zijn. Fernando zal ook belangrijk zijn voor Esteban om hem met een ervaren coureur misschien te laten zien dat het ook anders kan werken. Daarnaast kan Esteban ook weer van waarde zijn voor Fernando, omdat hij steeds competitiever wordt. Deze combinatie bevalt me goed en ik kijk er echt naar uit om ze samen in actie te zien."

Brivio’s vertrouwen werd gesterkt door de wintertest in Bahrein, waar zijn team verspreid over drie dagen 396 ronden wist af te leggen. De Italiaan blikt dan ook met vertrouwen vooruit op de eerste race: “Ze doen het geweldig en tijdens de test hebben we zonder problemen het programma af weten te werken. Ik zag dat Fernando al meteen het tempo goed kon bijbenen en ik denk dat ze allebei meteen vanaf de eerste race snel kunnen zijn en aan elkaar gewaagd zullen zijn. Het is natuurlijk onze verantwoordelijkheid om ze een goed pakket te leveren, dat moeten we zien in de eerste paar races, maar ik denk dat we er klaar voor zijn.”