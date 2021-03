Hamilton over diversiteitscampagne F1: 'Geen woorden, maar daden'

De Formule 1 liet eerder al weten nog steeds achter de actie te staan, maar wel een paar accenten te willen plaatsen en wat zaken aan te willen passen ten opzichte van vorig jaar. Toen reden alle F1-teams met regenboogvlaggen op de wagens en werd veelvuldig gebruikt gemaakt van de hashtag #WeRaceAsOne. Ook werd voorafgaand aan elke race een moment stilte in acht genomen. Dit seizoen wil de Formule 1 het initiatief breder trekken en ook zaken als duurzaamheid er bij betrekken. "Dit zijn gebieden in de sport waarmee we al stappen gemaakt hebben, maar waar we in de komende maanden en jaren nog meer aan willen doen”, zo liet de Formule 1 vorige maand nog weten.

Een van de drijvende krachten achter de campagne van vorig jaar was Lewis Hamilton die blij is dat de actie wordt verlengd. “Ze hebben ons uitgelegd wat hun plannen zijn. Ze zijn bezig met een paar aanpassingen die ik positief vind”, aldus de regerend wereldkampioen die wel van mening is dat er meer gedaan kan worden. “Ik denk dat er vorig jaar vooral veel woorden waren. Het is inmiddels wel duidelijk we ‘als één racen’. Dit jaar is er actie nodig.”

Hamilton gaf vorig jaar zelf het goede voorbeeld. Waar een aantal coureurs zich beperkte tot het dragen van een t-shirt met daarop de tekst ‘End Racism’, ging de Mercedes-coureur verder. Hij nam het voortouw bij het knielen voorafgaand aan de race, sprak zich geregeld uit tegen rassenongelijkheid en was aanwezig bij Black Lives Matter-demonstraties. Hoewel hij dus een stuk uitgesprokener was dan veel van zijn collega’s en de Formule 1 zelf, twijfelt Hamilton niet aan de intenties van zijn omgeving. “Ik denk dat we allemaal op één lijn zitten en ons doel samen willen bereiken.”