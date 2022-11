Ricciardo voelde zich lange tijd passagier in zijn eigen McLaren

Daniel Ricciardo stond in de Grand Prix van Mexico eindelijk weer eens op een positieve manier in de schijnwerpers. De Australiër klom met een goede bandenstrategie op tot de zevende plaats, ondanks een tijdstraf van tien seconden na een touché met Yuki Tsunoda. Het sterke optreden kwam een week na het meest teleurstellende weekend van zijn jaar in Austin, waar hij tien plekken achter teamgenoot Lando Norris kansloos op P16 eindigde.

“Er zijn veel momenten geweest waarop ik me passagier van mijn eigen auto voelde”, erkent Ricciardo, refererend naar onder meer het weekend in Amerika. “Ik had gewoon zo weinig grip dat het niet uitmaakte hoeveel talent je had, als je snapt wat ik bedoel. Daarom voelde ik me op sommige momenten gewoon hulpeloos. Je kunt niet laten zien waartoe je in staat bent, want je opereert niet op hetzelfde niveau als de anderen. Het maakt me blij dat ik in Mexico in elk geval snelle tijden kon noteren. Ik had dat graag vaker gedaan. Maar nu moet ik ervan genieten.”

De rijder uit Perth, die nog altijd geen duidelijkheid heeft verschaft over zijn werkgever in 2023, stelt dat hij zich in Mexico voor het eerst zo op zijn gemak voelde in de McLaren: “Beter laat dan nooit. Ik hoop dat het de komende twee races ook zo zal zijn. Ik wil niet al te ver vooruit kijken, ik wil hier gewoon even van genieten. En hopelijk kunnen we er iets van leren. Ook bij de puntenfinishes, zelfs vorig jaar, had ik het gevoel dat we meer aan het verdedigen dan aan het aanvallen waren. Om nu een auto te hebben waarmee ik kan aanvallen, voelde heel fijn.”