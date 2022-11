Mick Schumacher lijkt zijn stoeltje bij Haas te gaan verliezen. De Duitser blijft over het hele seizoen flink achter bij zijn teamgenoot Kevin Magnussen. In de kwalificaties is het verschil vaak groot geweest. Ook is Schumacher regelmatig hard van de baan gestuiterd. In Saudi-Arabië crashte hij in Q2, in Monaco tijdens de race en in Japan in de vrije training op weg terug naar de pits. Met name in de eerste twee gevallen reed Schumacher een enorme bak schade.

Red Bull-talentenscout dr. Helmut Marko denkt te weten hoe Haas de rijderskwestie gaat oplossen. “Bij Haas is de situatie zo dat [Kevin] Magnussen een ervaren coureur is. Als je daarnaast een opkomend en goed talent hebt, zou ik daarvoor gaan. Ik zie echter nu niemand die aan deze voorwaarde voldoet. Voor het team gaat het in het constructeurskampioenschap om heel veel geld. Er zitten miljoenen tussen de tiende en achtste plek. Ik neem aan dat Haas voor een routinier kiest”, zegt Marko tegenover het Duitse RTL. Hij ziet Nico Hülkenberg als ideale kandidaat, al heeft dat ook een klein nadeel. “Het zou jammer zijn voor ServusTV [daar werkt Hülkenberg als analist]. Aan de andere kant heeft hij zich bewezen. Hij springt in een auto als reservecoureur zonder veel testkilometers, en heeft elke keer geleverd. Dat spreekt duidelijk in zijn voordeel.”

Marko vindt wel dat niet alle mindere resultaten aan Schumacher gelinkt moeten worden. Hij heeft wel degelijk progressie gemaakt, vindt de Oostenrijker. “Van buitenaf zag het eruit dat de eerste seizoenshelft niet goed was. Er waren heftige ongelukken met veel materiële en financiële schade, wat voor teams natuurlijk niet fijn is. Daarna heeft hij erg goede races gereden in Engeland en Oostenrijk. Vervolgens is hij in de tweede seizoenshelft duidelijk beter geworden. Hij heeft ook deels pech gehad met de strategie van Haas en mechanische pech.”