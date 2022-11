Met nog twee races voor de boeg in het Formule 1-seizoen 2022 zijn alle belangrijke prijzen al verdeeld. Max Verstappen werd in Japan voor de tweede keer op rij wereldkampioen bij de coureurs, terwijl Red Bull Racing een race later in de Verenigde Staten voor het eerst sinds 2013 constructeurskampioen werd. De Oostenrijkse renstal beleeft in 2022 een bijzonder succesvol seizoen, waarin Verstappen en teamgenoot Sergio Perez tot dusver in zestien van de twintig races als eerste over de finish kwamen. Hoewel het record voor meeste overwinningen van een F1-team in één seizoen - dat in handen is van Mercedes met negentien zeges in 2016 - buiten bereik blijft, doet dat niks af aan het uitstekende seizoen van Red Bull.

Dat de jaargang met de RB18 zo dominant zou verlopen voor Red Bull, dat had adviseur Helmut Marko vooraf ook niet gedacht. "We hebben de zaak realistisch benaderd. Het is inderdaad ongelofelijk hoe het seizoen is verlopen", antwoordt de 79-jarige Oostenrijker bij OE24 over welke verklaring hij heeft voor de superioriteit. Hij concludeert dat alles simpelweg samenvalt in 2022. "Je had niet kunnen voorspellen dat Max in zo'n vorm zou steken, alles valt dit jaar echt samen voor ons. Alleen het record van negentien overwinningen van een team in één seizoen gaan we niet halen."

Red Bull heeft als straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 komend jaar minder tijd te besteden in de windtunnel en CFD-software, wat serieuze gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de auto die hoogstwaarschijnlijk de naam RB19 gaat dragen. Anderzijds geldt dat de RB18 een uitstekend platform vormt om in 2023 op voort te borduren. De kans is aanwezig dat het opnieuw een succesvol seizoen wordt, al betwijfelt Marko of de dominantie van 2022 herhaald kan worden. Tegelijkertijd ziet hij Verstappen nog sterker worden. "Ik denk niet dat het mogelijk is dat het nog een seizoen zo samenkomt", aldus Marko. "Echter: Max heeft het einde van zijn mogelijkheden nog niet bereikt. Hij wordt nog rijper, sneller en gaat nog beter met de banden om. Er is nog ongelofelijk veel ruimte voor verbetering."

Marko reageert op zege Verstappen tijdens GP van Mexico