Ricciardo verwacht geen grote verschuivingen op rijdersmarkt Formule 1

De Formule 1 besloot vorige week om de grote technische reglementswijziging die eigenlijk voorzien was voor volgend seizoen met een jaar uit te stellen en 2021 af te werken met dezelfde auto’s als dit jaar. Maar of de teams in 2021 ook dezelfde coureurs onder contract hebben is nog maar de vraag.

Veel coureurs hadden al een voorschot genomen op de regelwijzigingen door contracten af te sluiten die eind dit jaar aflopen. Zo wilden ze de mogelijkheid openhouden om bij een andere stal met een nieuwe auto een verse start te kunnen maken. De enige topcoureurs die wel langere contracten hebben zijn Max Verstappen en Charles Leclerc.

Ricciardo, die op het moment op zijn boerderij in Australië zit, verwacht echter niet dat het uitstel van de regelwijzigingen een groot effect zal hebben. “Het is interessant om te zien dat naast Verstappen en Leclerc de meesten van ons na dit jaar geen contract meer hebben. Het is op het moment een zooitje en lastig te voorspellen, maar ik denk dat iedereen de keuze zal maken die hij toch al van plan was te maken”, aldus de Renault-coureur tegen de Australische krant The Age.

“Ik vind het moeilijk te geloven dat er [dit jaar] ook maar iemand een éénjarig contract zal tekenen om zo eind 2021 vrij te zijn. Er kleven zoveel risico’s aan. Tenzij het echt niet anders kan is een contract voor één jaar verre van ideaal. Dus ik denk dat alle contracten die [dit seizoen] getekend gaan worden, de periode naar de nieuwe regels zullen overbruggen.”

Ook het contract van Ricciardo bij Renault loopt aan het einde van dit jaar af. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar wordt al langer in verband gebracht met Ferrari, maar heeft nog niet uitgebreid nagedacht over wat hijzelf in 2021 gaat doen. “Ik was verrast te horen dat het werd uitgesteld, dus ik moet het allemaal nog even verwerken. Pas dan kan ik nadenken over wat ik er precies van vind. Er is zijn zoveel zaken onzeker dat alles mogelijk lijkt.”

Ricciardo brengt zijn tijd momenteel door op z'n boerderij in West-Australië: