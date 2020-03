Retro: Hoe Perez zich glorieus in de kijker reed bij Ferrari

Acht jaar geleden stond de geliefde Grand Prix van Maleisië nog 'gewoon' op de kalender. Geliefd vanwege de prachtige lay-out van het Sepang International Circuit, maar ook doordat de weergoden zich nogal eens met het wedstrijdverloop bemoeiden. Zo ook op die 25ste maart van het jaar 2012. Voor de start keken coureurs al wat onheilspellend naar donkere wolken boven de grid. Dat bleek terecht. Het was een voorbode van wat zou komen: regen en dus spektakel.

Tactische zet brengt Perez naar voren, code rood volgt

Bij een staande start - waarvoor hulde - viel dat nog mee. Dat wil zeggen: de matadoren vertrokken op intermediates. Michael Schumacher en jawel ook Romain Grosjean kozen in de openingsronde voor een simultane spin, verder kleurden de meeste mannen binnen de lijntjes. Maar dat zou veranderen. En rap ook. De hemelsluizen gingen open, met stress en chaos tot gevolg. In deze omstandigheden hielden de tactici van Sauber het hoofd koel. Het team haalde Perez bliksemsnel binnen voor een setje 'full wets'. Het bleek de juiste keuze, of eigenlijk een lot uit de loterij. De rest volgde wel, maar moest achter de Mexicaan aansluiten. Die was vanaf zijn negende startplek al opgeklommen naar P3.

Een tactische ingreep bracht Perez dus op de voorposten, maar zijn 'finest hour' zou nog komen. Dat uurtje volgde na een langdurige code rood. Zelfs regenbanden konden het hemelwater niet meer aan, waardoor de race zo'n vijftig minuten werd stilgelegd. Polesitter Hamilton mocht het schouwspel als leider hervatten, maar kon niet lang van de leiding genieten. Bij de eerstvolgende pitstops - terug naar intermediates - namen Perez en Ferrari-coureur Fernando Alonso het commando namelijk over. De Scuderia beschikte in deze maanden over een miserabele auto, maar in verraderlijke omstandigheden wist Alonso dit te compenseren met zijn stuurmanskunsten. Vintage Alonso dus.

Ferrari kwetsbaar, Checo moet zich koest houden

De tweevoudig wereldkampioen reed op glorieuze wijze zo'n zeven tellen voorsprong bijeen, alvorens het droog genoeg bleek voor slicks. Alle bandensoorten waren daarmee gebruikt, het feest compleet. Maar op droogweerbanden bleek de Ferrari F2012 andermaal kwetsbaar. Zo kwetsbaar dat Alonso de ontketende Perez steeds groter zag worden in zijn spiegels. Zes ronden voor het zwart-wit geblokt was het dan zover, game on: 'Checo' zat in de versnellingsbak van Alonso. De man die nog nooit eerder op het ereschavot stond, kon de zege ineens ruiken.

Het leidde tot nervositeit op de pitmuur, of beter gezegd: nervositeit bij twee teams. Bij Ferrari en Sauber, dat als klantenteam ook met Ferrari-motoren onderweg was. Het gevolg laat zich raden, de boordradio die niet kon uitblijven volgde: "Checo, be careful. We need this position." Het was een verkapte manier om te zeggen: val Alonso niet aan en doe geen gekke dingen. Dat laatste deed hij even later wel. Perez verremde zich, miste de bocht en gaf zo een handvol seconden prijs. Het leidde bij iedereen in een Sauber-shirt tot een verhoogde hartslag, maar gelukkig niet tot meer dan dat. Perez kon zijn weg namelijk vervolgen en kwam op twee tellen van Alonso als tweede over de meet. Het eerste podium van Checo was daarmee een feit.

Perez kreeg voorcontract aangeboden van Ferrari

Maar de gevolgen waren eigenlijk nog veel verstrekkender dan enkel het gewonnen eremetaal. Perez stond op de kaart, zeker bij Ferrari. Al helemaal nadat er in Montreal en Monza nog twee podia zouden volgen. Het visitekaartje voor een Ferrari-zitje was afgegeven, zo zou Perez jaren later uit de doeken doen: "In 2012 was ik al lid van de Ferrari-familie en zou ik inderdaad een racezitje voor 2014 krijgen. Tot die tijd moest ik nog wel één jaartje bij Sauber blijven. Ik ging zelfs naar Maranello en daar zei Stefano Domenicali tegen mij: laten we alvast een voorcontract opstellen voor 2014."

Tot een handtekening kwam het nooit, Perez besloot anders. "Ik was zo hongerig en wilde meteen een goed zitje hebben. Voor 2013 dus. Ik zat destijds ook in een goede positie: Mercedes was geïnteresseerd, Ferrari was geïnteresseerd en McLaren was geïnteresseerd." Zoals bekend, koos Perez voor het laatstgenoemde team. "Ik zei tegen mezelf: ik moet snel in een competitieve auto zitten, want ik kan nu wereldkampioen worden. En McLaren had in de vijf seizoenen daarvoor steeds races gewonnen en voor de titels gevochten. Hoe kon ik daar dan 'nee' tegen zeggen? Toen heb ik de Ferrari Academy vaarwel gezegd en bij McLaren getekend." De rest is geschiedenis...

Foto's: De Maleisische GP van 2012 in beeld: