Ricciardo “niet van plan” om Tsunoda in te halen bij botsing

Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda maakten contact toen de Australiër een actie inzette aan de binnenkant van de langzame bocht zes in de 51e ronde. De Japanner in dienst van AlphaTauri moest met schade terug naar de pits en viel uit, Ricciardo kreeg een tijdstraf van tien seconden. Tegen de verwachting in vocht de man uit Perth zich in de McLaren nog naar plek zeven, en reed hij ver genoeg weg van de Alpine van Esteban Ocon.

Ricciardo vertelde na de race dat hij zich niet volledig schuldig achtte aan het incident, omdat Tsunoda hem meer ruimte had kunnen geven. “Ik heb een paar herhalingen gezien. Ik ben grotendeels verantwoordelijk, maar ik denk absoluut niet dat het honderd procent mijn fout is. Ik blokkeerde niet, ik bleef op de lijn en de waarheid is dat ik hem daar niet eens wilde inhalen. Natuurlijk had ik dat graag gewild, maar ik was in die bocht niet bezig met hem eruit te remmen en in te halen. Ik wilde daar blijven en hem op de vieze lijn houden. Dan zou ik een betere exit krijgen. We hadden elkaar 20 tot 30 centimeter meer moeten geven en het was prima geweest. Misschien zelfs minder dan dat. Ik wilde dat het niet gebeurd was, en het spijt me, maar ik denk dat tien seconden meer dan genoeg was. En op een of andere manier kwamen we er toch doorheen.”

Zachte banden cruciaal

De Australiër verwachtte meteen een straf nadat het gebeurd was. ‘Ik wist dat ze iets moesten doen. Maar het is zo moeilijk wanneer je in het heetst van de strijd bent. Ik voelde mijn wiel niet blokkeren. Toen ik Carlos [Sainz] raakte in de eerste bocht van de race op Imola, ging ik van de ideale lijn en gleed ik naar hem toe. Zo voelde dat niet. Ik wilde op de radio komen om het er een beetje uit te gooien, maar ik koos ervoor om niks te zeggen. Ik voelde me erg slecht, maar ik besloot om te blijven pushen en het goed te maken.” Ricciardo voelde zich erg comfortabel op de zachte banden. “Op dat moment maakte het mij niet uit. Ik had niets te verliezen, en toen ik de pits uitreed voelde de band zoveel beter. Ik kon erop leunen, het voelde alsof ik alles onder controle had. Ik wilde de band gebruiken en kijken wat ik ermee kon. Hij bleef relatief constant. Ik pushte erg hard, daarna probeerde ik ze te managen. Het gaf me nog steeds veel snelheid.”

De Honey Badger vertelde ook nog dat George Russell hem nog bijna de positie van Ocon kostte. “De laatste ronden waren erg nerveus omdat George dicht achter me zat en ik kreeg bijna een blauwe vlag. Ik wist dat me dat wat seconden zou kosten. Dat zou me achter Ocon hebben gebracht. Ik pushte enorm hard om dat gat van twee seconden te houden toen ik hoorde ik dat hij een pitstop maakte voor de snelste ronde. Hij weet er waarschijnlijk niets van, maar ik koop toch een biertje voor hem!”

