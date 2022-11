Mercedes komt terug op strategie: “Dat was ook geen garantie”

Max Verstappen scoorde in Mexico-Stad zijn veertiende overwinning van het seizoen, maar moest in de eerste stint flink trappen om Mercedes-rijder Lewis Hamilton voor te blijven. Verstappen begon met de softs, Mercedes ging met Hamilton en George Russell op de mediums van start. In de eerste stint zat Hamilton continu binnen twee seconden van de tweevoudig wereldkampioen, die als eerste in de pits kwam. Na 29 ronden ging Hamilton naar de hardste compound, maar de Engelsman voelde zich niet comfortabel. Verstappen kon zijn voorsprong daarom uitbouwen en tekende voor een nieuwe overwinning. Russell ging in de tweede helft van de race nog wel met zijn team in gesprek om het plan te veranderen en over te stappen naar de softs, maar dat was volgens het team niet mogelijk.

Daniel Ricciardo en McLaren voerden die strategie wel met succes uit. Hij kwam in de 44ste ronde binnen en switchte van mediums naar softs en eindigde – ondanks een tijdstraf van tien seconden – op de zevende plek. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het makkelijk is om te concluderen dat Mercedes voor de verkeerde strategie ging, maar stelt dat de beslissing genomen werd op basis van de simulaties vooraf. “Ik denk dat de eenstopper, medium-hard, voor ons de goede strategie was”, zegt Wolff. “Dat de medium zo lang goed bleef aan het eind, was wel een verrassing. Maar dat is achteraf makkelijk om te concluderen. Als we de race opnieuw mochten rijden, hadden we misschien gekozen voor een andere band.”

Wolff is van mening dat de strategie van Ricciardo geen garantie gaf dat Mercedes de Nederlander aan het eind nog zou kunnen bedreigen. Hamilton en Russell kregen tijdens de race van hun engineers te horen dat de mediums van Red Bull op het eind zouden inleveren, maar dat duurde veel langer dan verwacht. Maar zelfs met dezelfde strategie als Ricciardo was Mercedes waarschijnlijk niet in de buurt gekomen van Red Bull, verwacht Wolff. “Ik denk niet dat we ze hadden kunnen inhalen, met de gaten die er bestonden, hadden we in principe de strategie moeten aanpassen. Zelfs met de soft-medium, dat had een voordeel opgeleverd in de eerste bochten. Lewis zat aan de buitenkant, je weet nooit hoe het gelopen was. Maar ik denk dat we met een andere strategie wel dichterbij gekomen waren.”

Mercedes: Mexico was onze beste kans op een overwinning

Mercedes was dit weekend in Mexico makkelijk het tweede team voor Ferrari. Dankzij de hoogte waar Mexico-Stad ligt had het team ook weinig problemen met drag terwijl het juist profiteerde van de sterke high-downforce afstelling. Het team heeft nu nog maar twee kansen om het seizoen af te sluiten met een overwinning. Volgens Wolff was Mexico de beste kans tot nu toe op een zege in een verder kleurloos seizoen.

“Als je kijkt naar de simulaties wel”, gaat Wolff verder. “Maar we zien een tendens dat we langzaam maar zeker weer meedoen. Ik ben erg trots op wat het team dit weekend bereikt heeft. We hebben veel geëxperimenteerd, de jongens van de motoren hebben echt de grenzen opgezocht zodat we maximaal konden geven. Ik denk dat het een mix is van alles inzetten op de resterende races terwijl we ook al bezig zijn met volgend jaar.”