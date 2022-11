Toen de bandenwarmers kort voor de start van de Grand Prix van Mexico van het rubber werden gehaald, zag Red Bull Racing-teambaas Christian Horner tot zijn verbazing dat Mercedes op mediums zou beginnen. Bij de pitstops switchte het Duitse merk bij zowel Lewis Hamilton als George Russell naar de hardste band van het spectrum. Horner merkt op dat Red Bull van tevoren al wist dat deze compound niet veel grip zou bieden. "Wij hadden het goed voor elkaar met de strategie. Zondagochtend zagen we dat de soft-medium-tactiek de snelste zou zijn. De harde band bood gewoon veel minder grip. Het was verrassend om te zien dat Mercedes voor een conservatieve tactiek koos", zegt de Brit na afloop, die zijn verhaal vervolgt met een lofzang voor Max Verstappen. "Max! Hij was de eerste die na een pole-position de leiding behield na de eerste twee bochten. Vanaf de start had hij de boel onder controle."

De regerend wereldkampioen begon de Mexicaanse Grand Prix dus op de zachtste band. "Die warmde hij niet al te snel op en zorgde er daarmee voor dat ze lang meegingen", vervolgt zijn chef. "Toen die van de auto kwam zat er best nog veel leven in. Dat gaf ons ook het vertrouwen dat we het met de mediums bij één stop konden houden. Het was een kwestie van de band in de hand houden, daar is hij dit seizoen echt meesterlijk in." Sergio Perez volgde eenzelfde tactiek, maar werd gehinderd door een haperende wheelgun. Dit kostte de Mexicaan tijd. "Zonder dat probleem had Checo ook een voorsprong op Lewis gehad. We moeten onderzoeken wat de oorzaak was. Het leek op een vastzittende moer, het was net of die niet goed loskwam. Desondanks heeft hij de schade briljant hersteld. Hij reed een goed tempo, maar het was net niet genoeg om Lewis te passeren." Horner stipt dus aan dat Verstappen briljant is in het managen van zijn banden. "Als je ziet hoe hij omgaat met de middelen die hij heeft... hij zit er constant bovenop. Je hoort ook gekscherende opmerkingen tussen hem en zijn engineer. Hij voelt geweldig aan wat de banden wel of niet nodig hebben. Het is iets dat hij heeft ontwikkeld. Hij was er altijd al sterk in, maar dit jaar is 'ie daar exceptioneel in."

Mercedes nu Red Bulls grootste concurrent?

Het was de eerste keer dit F1-seizoen dat Mercedes het hele weekend echt weerstand bood. Zaterdag waren de mannen en dames uit Brackley al sterk. Het was alleen nog een groot vraagteken wat de pace op zondag zou zijn. Uiteindelijk konden de Mercedes-coureurs Red Bull vanwege een andere tactiek niet bijhouden. "Ik denk nog steeds dat we sneller waren geweest, maar het was spannender geweest", antwoordt Horner op de vraag hoe de strijd zou zijn geweest op het moment dat Mercedes dezelfde strategie had gevolgd. "We konden allemaal horen dat hun rijders niet heel blij waren met de harde band. Het is al het tweede weekend op rij dat ze die band pakken en daarmee een eventuele zege door de vingers laten glippen. Dat was voor mij wel verrassend."

Red Bull had tot en met Oostenrijk de handen vol aan Ferrari. Daarna zakte het Italiaanse team weg, zo ver inmiddels dat Mercedes de Scuderia in de nek hijgt voor de tweede plek in het kampioenschap. Ziet Horner Mercedes nu als grootste concurrent? "Deze baan paste ook wel bij hun sterke punten. Ferrari leek dit weekend wat beperkingen te hebben. We zagen niet hun echte pace, dus ik verwacht wel dat zij nog terugslaan. Het belangrijkste was om Checo punten te laten scoren. Hij staat nu weer tweede in de strijd bij de rijders. Dat is ons einddoel in Abu Dhabi."

Met de overwinning op het Autodromo Hermanos Rodriguez tekende Red Bull voor alweer de zestiende overwinning van het F1-seizoen. Tel je de sprintraces mee, dan staat de teller al op achttien stuks. Het was tevens de negende overwinning op rij. Verstappen pakte met veertien zeges in een seizoen een record af van Formule 1-icoon Michael Schumacher.

