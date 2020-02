Ricciardo niet bezig met Ferrari-geruchten: "Focus op Renault"

De link tussen Ricciardo en Ferrari is bepaald niet nieuw. Zijn Italiaanse roots spelen een grote rol en recente ontwikkelingen op de rijdersmarkt voor 2021 eveneens. Met de contractverlengingen van Charles Leclerc en Max Verstappen en met de gestarte onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes, lijkt Daniel Ricciardo een potentiële sleutel in handen te hebben. Dit geldt ook voor Vettel, die eerder deze maand liet weten 'alle telefoontjes over zitjes in 2021' op te nemen. Zijn woorden geven eens te meer aan dat het nog geen zekerheidje is dat Vettel in 2021 in het scharlakenrood rijdt.

De bal ligt dus primair bij Vettel. Als hij besluit zijn heil elders te zoeken, dan is Ricciardo een meer dan logische gegadigde voor het Ferrari-zitje. De goedlachse Australiër gaf in Barcelona aan dat dergelijke bespiegelingen hem niet zijn ontgaan, maar ook dat hij er in dit stadium niet mee bezig is. "Ik zal ook alle telefoontjes opnemen, maar goed: ik wil vooral dat dit project [met Renault] slaagt", verkondigt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik ben voor mijn gevoel nog maar net bij Red Bull weg en bij Renault binnen. Ik wil dus niet meteen naar een volgende grote uitdaging kijken. Ik wil juist dat het bij Renault goed gaat werken."

Vettel nog steeds de eerste optie

Het aanstaande seizoen speelt daar vanzelfsprekend een cruciale rol in. Een betere auto dan de R.S.19 lijkt broodnodig om Ricciardo het vertrouwen te geven voor een nieuw contract. Renault ziet dit zelf ook in en heeft al aangegeven dat de 2020-auto an sich niet genoeg zal zijn om Ricciardo te binden. Het Franse merk probeert hem dan ook met mooie vergezichten voor 2021 te overtuigen. "Maar de eerste stap zou zijn dat we meer uit dit jaar halen dan uit het vorige jaar", reageert Ricciardo. "Maar goed: de gezamenlijke reis gaat hopelijk wel verder dan mijn tweejarig contract. Dat is in ieder geval wel het ideale scenario."

Speculeren over Ferrari of over andere teams doet hij dan ook liever niet. "Het is volgens mij nog veel te vroeg om over allerlei 'wat als'-scenario's of over een toekomst op een andere plek te praten. We zijn nog niet eens aan dit seizoen begonnen, dus ik wil nog helemaal niet aan 2021 denken." Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft in een reactie overigens laten weten dat Vettel nog steeds 'de eerste optie' is voor Ferrari om in 2021 naast Leclerc plaats te nemen.

Met medewerking van Luke Smith

