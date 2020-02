Renault: F1 moet innovaties als DAS niet verbieden

Tijdens de eerste wintertest van het F1-seizoen 2020 kwam Mercedes voor het eerst in actie met het systeem dat is ontwikkeld om op het rechte stuk de stand van de wielen aan te passen en zo minder wrijving te creëren. Er ontstond veel ophef over het nieuwe snufje van het Duitse fabrieksteam. Meerdere concurrenten beweerden dat het illegaal zou zijn. Het DAS-systeem is verboden vanaf 2021, maar dit jaar ziet de internationale autosportfederatie FIA geen redenen om het concept al bij voorbaat te verbieden.

Vanaf volgend jaar zouden de nieuwe regels ertoe leiden dat dit soort mazen in de wet sneller van tafel geveegd kunnen worden. Alan Permane is hier geen voorstander van. “Dit is waar Formule 1 om draait. Innovatie, verschillen maken en iets vinden waarmee je de andere teams kunt verslaan,” aldus de sportief directeur van Renault toen Motorsport.com hem vroeg naar de uitvinding. “Wij kunnen wel gefrustreerd of jaloers zijn omdat Mercedes iets gevonden heeft waarvan zij denken dat het zeer zeker wat oplevert, maar dit is wat Formule 1 mooi maakt. In 2021 krijgen we misschien een situatie waar dit soort dingen direct verbannen kunnen worden. Er is een grens. We moeten voorzichtig zijn dat we dergelijke vrijheid niet aan banden leggen want het is onderdeel van het DNA van de Formule 1.”

Vanaf 2021 zal er sprake zijn van een budgetplafond. Zo doet de FIA er alles aan om te ontwikkelingskosten te beperken. Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi vindt dat er een goede balans gevonden moet worden tussen het toestaan van innovatie en te hoge kosten, waardoor kleine teams niet meer meekunnen. “We hebben het nu pas over innovatie omdat voor het eerst in lange tijd er echt iets van zichtbaar is,” vertelt Masi over het DAS-systeem. “Waarschijnlijk hebben de teams veel meer bedacht, maar omdat dit niet te zien is praten we er niet over. Wat we nu zien gebeurt op veel verschillende plekken. Met het budgetplafond van volgend jaar moeten teams goed kijken hoe ze balanceren tussen het doorvoeren van innovatieve ideeën en het uitgeven van geld.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith