"Huidige F1-auto's werken riskante inhaalacties in de hand"

De touché tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in Japan staat natuurlijk nog vers in het geheugen gegrift, maar dat incident is eigenlijk niet meer dan een recent voorbeeld van malheur. In diezelfde race wurmde Alexander Albon zich bijvoorbeeld hardhandig langs Lando Norris en maakten Sergio Perez en Pierre Gasly elkaar het leven zelfs na (zo bleek later) de officiële finish nog zuur. Wie naar de overige races van dit seizoen en naar die van de voorbije jaren kijkt, komt nog talloze gevallen tegen. Om even bij Verstappen en Leclerc te blijven, kunnen we bijvoorbeeld terugdenken aan de Grand Prix van Oostenrijk dit jaar.

Dergelijke incidenten zijn natuurlijk van alle tijden, crashes horen nu eenmaal bij de Formule 1 en dat is ook nooit anders geweest. Toch is zo'n dooddoener volgens verschillende analisten te kort door de bocht, zij stellen dat controverse de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed is geworden. Zo liet Sir Jackie Stewart begin dit jaar al optekenen dat coureurs tegenwoordig meer risico's nemen in duels, simpelweg omdat de sport veel veiliger is dan in zijn tijd. Gary Anderson, voormalig technisch directeur van onder meer Jordan, ziet daarnaast nog een extra factor van belang. Hij wijst naar het technische concept van de huidige auto's.

Het is immers geen geheim dat de auto's van 2019 - evenals de recente voorgangers daarvan - niet ideaal zijn om langdurig mee in vuile lucht te rijden. Het verlies aan downforce is in dergelijke gevallen enorm, de bandenslijtage verhoogd. Het eerste resultaat hiervan is dat we tegenwoordig weinig lange gevechten meer zien, al helemaal niet zonder het kunstmatige hulpmiddel DRS. Maar volgens Anderson gaan de gevolgen verder: doordat coureurs elkaar met de huidige bolides slecht kunnen volgen, is de eerste klap een daalder waard. Of om dat spreekwoord naar de huidige Formule 1 te vertalen: de eerste kans tot een aanval, moet meteen worden benut.

Dit gegeven leidt in de ogen van Anderson tot meer riskante inhaalmanoeuvres. "Coureurs moeten in essentie respect voor elkaar tonen. Maar het komt er tegenwoordig vooral op neer dat deze auto's te slecht zijn om elkaar mee te volgen. Coureurs willen iedere inhaalkans nu meteen pakken, omdat ze niet weten of er nog wel een tweede komt", legt Anderson voor Motorsport.com uit. "Als we de auto's beter kunnen maken en coureurs elkaar zo weer langer kunnen volgen in de aanloop naar een aanval, dan denken ze wel twee keer na voordat ze een riskante inhaalactie inzetten."

Zoals bekend probeert de FIA dit zorgenkindje aan te pakken met de reglementen voor 2021, met grondeffect als toverwoord. Tot die tijd moet de autosportbond volgens Anderson vooral zo goed mogelijk omgaan met incidenten op het asfalt. De Grand Prix van Japan, waarin Leclerc eerst geen onderzoek aan de broek kreeg maar nadien alsnog werd bestraft, markeert daarbij hoe het niet moet. Om dergelijke taferelen in de nabije toekomst te voorkomen, pleit Anderson voor een volledig andere aanpak. "Voor op de korte termijn moeten steeds drie of zelfs vijf van dezelfde stewards bij elkaar worden gezet. En die moeten dan vanuit een rustige ruimte in bijvoorbeeld Parijs naar alle incidenten kijken, niet meer bij de race zelf dus. De teams werken ook allemaal met mensen vanuit de fabriek, dus dan moet de FIA dat in principe ook kunnen."

De voorgestelde verandering voor 2021 op een rij: