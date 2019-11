Retro: De aanrijding tussen Senna en Prost in Suzuka 1989

De relatie tussen McLaren-teamgenoten Senna en Prost verzuurde in Imola 1989 al, toen McLaren-teambaas Ron Dennis met zijn twee rijders een afspraak maakte. Wie aan de leiding reed na de eerste bocht, zou niet aangevallen worden, een suggestie die door Senna zou zijn gemaakt. Bij de start bleef polesitter Senna voorop. Na een zwaar ongeval voor Gerhard Berger in de gevreesde Tamburello moest de wedstrijd echter worden gestaakt. Bij de herstart kwam Senna veel slechter weg. Prost nam de leiding over in de eerste bocht, maar Senna haalde de Fransman alsnog in bij Tosa. Een woedende Prost voelde zich verraden, Senna had zoals vaak zijn eigen kijk op de zaak. Een herstart is geen echte start, de afspraak telde niet meer.

Het vertrouwen tussen de twee liep op dat moment onherstelbare schade op. Senna en Prost vochten een koude oorlog uit, voortdurend achterdochtig dat de ander meer steun zou krijgen binnen het team. Bij de seizoensfinale in Suzuka zou de beslissing vallen over de wereldtitel. Prost ging aan de leiding in het WK, maar omdat in 1989 de slechtste resultaten nog geschrapt werden kwam ook Senna nog in aanmerking. De Braziliaan had echter al wel enkele nulscores laten optekenen door pech. Senna kon zich dus geen opgave meer veroorloven, Prost wel.

Tijdens het slotweekend pakte Senna de pole met een fenomenale ronde, 1.7 seconde sneller dan de Fransman, die zich concentreerde op een betere afstelling voor de race. Vlak voor de race besloot Prost een extra vleugeltje van de wagen te laten halen om een hogere topsnelheid te halen op het rechte stuk.

In Suzuka lag de pole-position opvallend genoeg op de vuile kant van de grid. Senna kwam niet goed weg en zag Prost de leiding nemen. De keuze van de 'Professor' om voor een optimale race-afstelling te gaan bleek zich uit te betalen, maar na de pitstops kwam Senna terug. Door de beslissing van Prost om met minder downforce te rijden was het echter moeilijk voor Senna om zijn snelheidsvoordeel ook te vertalen in een inhaalpoging.

Het geduld van Senna raakte stilaan op. Prost reed na een tumultueus seizoen niet langer berekend en had beloofd om zijn huid duur te verkopen. Met nog zes ronden te rijden was het zover. Senna koos de krappe chicane uit om van ver Prost aan te vallen voor de leiding. Prost leek verrast, maar deed vroeg de deur dicht en maakte contact met zijn teamgenoot. De twee rijders haakten in elkaar en kwamen op de uitloopstrook tot stilstand, nog steeds een van de meest iconische beelden uit de F1-geschiedenis.

Prost gaf onmiddellijk op. Senna ging door met een duwtje van de marshals en haalde na een pitstop voor een nieuwe voorvleugel nog de Benetton van Alessandro Nannini in. Hij werd echter alsnog gediskwalificeerd door de stewards omdat hij de chicane had afgesneden en zo niet de volledige GP-afstand had afgelegd, terwijl hij bij die actie juist veel tijd had verloren.

McLaren ging in beroep tegen de opmerkelijke beslissing, maar in beroep kreeg Senna een boete van 100.000 dollar en een voorwaardelijke schorsing van zes maanden. Senna verklaarde de oorlog aan de - eveneens Franse - FIA president Jean-Marie Balestre, waardoor hij bijna geen licentie kreeg voor het seizoen 1990. Dat jaar volgde een nieuwe titelstrijd met Prost, die verhuisde naar Ferrari, en een nog spectaculairdere ontknoping in Suzuka. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.