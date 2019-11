Preview GP van Mexico: Red Bull-vorm laat zich lastig voorspellen

De twee overwinningen en de pole-position die Verstappen voor de zomerpauze behaalde, zijn inmiddels al niet meer dan een vage herinnering. De hoop was dat Red Bull de stijgende lijn die in Oostenrijk werd ingezet, tijdens het tweede deel van het kampioenschap zou doortrekken als opmaat naar 2020, het jaar waarin het team samen met Verstappen wereldkampioen hoopt te worden. Het loopt vooralsnog echter anders. Incidenten kort na de start, gridstraffen wegens het nemen van extra motoren en een Italiaanse concurrent die na de zomerstop een forse stap gemaakt heeft met de auto, hebben ervoor gezorgd dat de opbrengst van de laatste vijf races veel minder is dan waarop vooraf waarschijnlijk was gerekend.

“The dream of five is still alive”, zei Red Bull-baas Helmut Marko tegen ondergetekende bij het ingaan van het weekend in Singapore over zijn doel voor 2019 om vijf overwinningen te boeken. De Oostenrijker rekende daarbij echter wel op een klinkend resultaat op het Aziatische stratencircuit. Maar in plaats daarvan was het het team van Ferrari dat heerste aan de Marina Bay. Ook van de Japanse Grand Prix had Red Bull daarna hoge verwachtingen, maar daar maakte een aanrijding met Charles Leclerc vlak na de start al een einde aan enig hoop op zilverwerk. Mexico, Amerika en Brazilië zijn drie andere races waarin Verstappen in het verleden mooie dingen liet zien met Red Bull, maar dit seizoen is wel duidelijk geworden dat circuits waarop het team voorheen sterk presteerde, niet automatisch banen zijn waarop de formatie dit jaar ook goede kansen maakt. De introductie van een vereenvoudigde voorvleugel, de overstap naar een andere motorleverancier en rivalen die hun auto beter doorontwikkelen; het lijkt allemaal een aandeel te hebben in de huidige vormdip van Red Bull.

Maar hoe staat het dan specifiek met de kansen van Red Bull in de aankomende race in Mexico? Het team profiteerde er de afgelopen jaren maximaal van het feit dat de motor op het Autodromo Hermanos Rodriguez een minder belangrijke rol speelt, vanwege de hoogte waarop het circuit zich bevindt. Verstappen won zowel in 2017 als in 2018 nadat hij in de eerste bochten na de start de leiding had gegrepen. Maar zoals gezegd lijken prestaties uit het verleden weinig te zeggen over wat er in het heden mogelijk is. De 22-jarige Limburger liet vorige week in Amsterdam, waar hij zijn nieuwe horloge presenteerde, in elk geval weten Red Bull dit jaar niet als favoriet te beschouwen voor de overwinning in Mexico. “Je moet wel realistisch blijven”, zei hij tijdens een exclusieve bijeenkomst van Tag Heuer in de hoofdstad, waarbij ook Motorsport.com aanwezig was. “De afgelopen twee jaar zijn we daar natuurlijk heel goed gegaan. Maar ik denk dat we het dit seizoen tot nu toe wat moeilijker hebben, ook qua balans van de auto. Dus ik verwacht niet dat we zoiets meteen gaan herhalen, ook zeker gezien Ferrari, die dit jaar enorm hard gaan op de rechte stukken. Ik denk dat we, als we daar om het podium weten mee te vechten, het goed hebben gedaan.” Mocht een zege in een ‘normale’ race dit keer niet lukken in Mexico, lijkt een derde overwinning van Verstappen in 2019 alleen onder zeer bijzondere omstandigheden nog mogelijk.

Verstappen houdt dus rekening met een sterk Ferrari. Niet zo verwonderlijk, aangezien het team uit Maranello sinds de zomerstop voor elke race de pole-position heeft behaald. Vier keer op rij was Charles Leclerc de snelste in de kwalificatie, alvorens Sebastian Vettel in Japan eindelijk weer eens sneller ging dan zijn teamgenoot. Aan de basis van deze imposante reeks ligt het feit dat Ferrari de laatste maanden niet alleen kan terugvallen op een uiterst krachtige power unit, ook het chassis lijkt inmiddels volledig op orde, waardoor het team op alle soorten banen competitief is. Maar ondanks dat Ferrari momenteel over het beste pakket beschikt, weet de Italiaanse renstal daar niet altijd de vruchten van te plukken. In Rusland viel Vettel uit met een technisch probleem en leidde de neutralisatie die de Duitser veroorzaakte ertoe dat Mercedes er een dubbelzege kon scoren. In Japan kwamen de Ferrari’s niet goed weg bij de start en was de race wederom een prooi voor de Duitse fabrieksformatie.

Voor een wereldtitel komt de stap van Ferrari sowieso te laat. Op Suzuka verzekerde Mercedes zich al van de constructeurstitel en komend weekend kan Hamilton in Mexico het rijderskampioenschap veiligstellen. Het is voor het eerst dat een team zes jaar achter elkaar kampioen wordt bij zowel de constructeurs als de coureurs. Hamilton moet echter wel minimaal op het podium finishen om de strijd aanstaande zondag in zijn voordeel te beslissen en dat is hem vorig jaar niet gelukt. In 2018 eindigde de Brit namelijk als vierde in de Grand Prix van Mexico, op bijna een ronde achterstand van Verstappen. Teambaas Toto Wolff verwacht dan ook geen gemakkelijk weekend. “Van de vier resterende races zal Mexico de moeilijkste voor ons zijn”, aldus de Oostenrijker, die al voor de start van het weekend spreekt van ‘schadebeperking’. “De hoogte van het circuit brengt een aantal ongebruikelijke uitdagingen met zich mee, doordat de lage luchtdruk van invloed is op de downforce van de auto, koeling en prestaties van de motor. Die combinatie maakt dat het geen geweldig circuit is voor onze auto, maar we zullen alles in het werk stellen om de schade te beperken.”

De redenen die Wolff noemt, maken het ook extra lastig om iets te zeggen over de mogelijke vorm van Red Bull in Mexico, gezien het de eerste keer is dat het team met de Honda-krachtbron aan deze Grand Prix meedoet. Of Verstappen dit weekend voor de prijzen mee kan doen, mogelijk geholpen door een minder presterende Mercedes, zal vrijdag vanaf 17.00 uur duidelijk worden, wanneer de eerste vrije training begint. De tweede oefensessie start vervolgens om 21.00 uur. Ook op zaterdag start de actie om 17.00 uur, met de derde vrije training, waarna om 20.00 uur de grid wordt bepaald in de kwalificatie. Het startsein voor de race volgt zondag om 20.10 uur.

Een ronde over het Autodromo Hermanos Rodriguez: