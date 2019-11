Horner baalt van 'frustrerende' gridstraf, Verstappen ziet nog kansen

Overeind blijft dat Verstappen op het Autodromo Hermanos Rodriguez de verwachtingen van een ieder - inclusief zichzelf - ruim oversteeg. De Limburger had de dagen voorafgaand aan de kwalificatietraining nog in alle toonaarden ontkend dat pole-position binnen handbereik lag, maar bewees op zaterdag het tegendeel. Hij voerde de eerste runs van Q3 al aan en verbeterde zichzelf in de slotfase nogmaals, uitgerekend op het moment dat Valtteri Bottas crashte en zijn Mercedes-monteurs zo wat uurtjes overwerk bezorgde.

De FIA leek het voorval van Verstappen in eerste instantie niet te onderzoeken vanwege een gele (en dus langzamere) minisector, maar opende de zaak alsnog toen Verstappen in de persconferentie onomwonden toegaf niet te hebben gelift. Blijft overeind dat Verstappen en Red Bull in eerste instantie al een onnodig risico liepen. De Nederlander reed als laatste van de toppers op de baan en had dus moeten horen dat de anderen niet aan zijn tijd kwamen. Het lijkt een vorm van nalatigheid vanuit Red Bull, al denkt Christian Horner daar anders over. "Het waarschuwingslicht in de auto van Max deed het nog niet", duidt de Brit op het feit dat alle elektronische systemen pas later melding van 'geel' maakten.

"Bovendien werd er langs de baan maar met één gele vlag gezwaaid in de laatste bocht", wijst hij het verzamelde journaille in Mexico ook op het uitblijven van 'dubbel geel'. "Daarom vind ik dit een frustrerend besluit." Waar Horner na afloop nog vooral baalde, probeerde Verstappen zijn blik al voorzichtig op de race te richten. Ondanks de straf blijft ook overeind dat de RB15 in Mexico-Stad beter ging dan verwacht. "Dit weekend laat zien dat al het harde werken wordt beloond en dat we een zeer goede auto hebben", zag Verstappen nog altijd pluspunten.

De eerste slag is door de straf weliswaar verloren, maar de oorlog nog allerminst. Zo hoopt Verstappen op bandenmanagement het verschil te maken, bijvoorbeeld doordat hij op de mediums mag vertrekken en zo een langere eerste stint hoopt te rijden. "Het is natuurlijk nog steeds erg teleurstellend dat we een straf hebben gekregen en Ferrari zal tijdens de race ook nog steeds erg snel zijn. Maar de bandendegradatie zal absoluut belangrijk worden. Bovendien hebben we gewoon een goede auto voor de race, dus het zou een spannend gevecht moeten worden."

