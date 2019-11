Albon: "Recente crashes niet door druk van Verstappen"

Albon begon voortvarend in dienst van Red Bull Racing met een knappe inhaalrace op Spa en een degelijk optreden in Monza. Alhoewel hij op zondag meestal wel zijn mannetje staat, heeft hij op de dagen daarvoor al wel de nodige schade gereden. Zo veel zelfs dat Christian Horner en Helmut Marko hun zorgen uitspraken op het Autodromo Hermanos Rodriguez: Red Bull zit aardig krap in de reserve-onderdelen, dus nieuwe schade is allerminst gewenst.

Dergelijke uitspraken van hogerhand zouden de druk op Albon alleen maar kunnen doen toenemen, al ziet de Thai er zelf geen probleem in. "Nee, dat valt eerlijk gezegd best mee. Ze steunen me juist goed, ze weten ook dat ik er alles aan doe. Het is ook niet zo dat ik te langzaam ben en dan nog eens crash. Nee, ik push soms iets te hard en crash dan", legt Albon in Mexico uit. "Dat is natuurlijk alsnog niet ideaal, maar het heeft ook met ervaring te maken en met het feit dat ik de auto nog niet helemaal ken", duidt hij op zijn promotie halverwege het seizoen.

De druk om tegen Verstappen op te boksen, is volgens Albon evenmin een verklaring voor zijn crashes. "Nee, want om eerlijk te zijn ben ik bij Toro Rosso ook wel eens gecrasht", vervolgt hij tegenover Motorsport.com. "Soms push ik misschien iets te hard en dan is dit de prijs die je betaalt. Maar goed: dan is het vooral belangrijk hoe ik me herstel en tot dusver is dat best goed gegaan", wijst hij op zijn degelijke zondagen.

In Mexico hoopt hij een weekend waarin hij crashte eveneens goed af te sluiten. Doordat hij in de kwalificatie dicht bij Lewis Hamilton zat en Verstappen (voor zijn straf) zelfs de snelste tijd noteerde, verwacht Albon in Mexico nog de meeste kans op een podium te maken. "Ja, dat denk ik wel. We hebben de snelheid hier in ieder geval goed te pakken. Sinds ik bij het team ben, is dit zeker het beste weekend voor onze auto. We moeten nu vooral zien of we naar voren kunnen komen. Ik zal dus niet roepen dat ik op het podium sta, maar ga er wel alles aan doen. Dit is een goede kans."

Waarom Albon de voorkeur krijgt boven Gasly:

Met medewerking van Adam Cooper